В новосибирских магазинах закончилась местная Coca-Cola

"Этой продукции уже нет на полках. Она замещена поставками с Казахстана и напитками под названием Cola других компаний", — сказал Сёмка на пресс-конференции ТАСС.
О приостановке работы новосибирского завода Coca-Cola стало известно 8 марта - после заявления головной компании об уходе из РФ. Однако ни формат, ни сроки закрытия озвучены не были.
Замглавы НСО также рассказал о дальнейшей судьбе предприятия: "Юридическая передача производственных площадей должна осуществляться под контролем федерального правительства".
После ухода компании из России на полках магазинов начали появляться газированные напитки "Добрый кола", которые, если верить этикеткам, производится в Новосибирске на проспекте Автомобилистов, 8. Ранее по тому же адресу находился завод компании Coca-cola HBC.
Напомним, что сегодня было объявлено о заморозке совместного с компанией Nestle проекта строительства в Новосибирской области завода по производству кормов для животных