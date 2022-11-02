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В новосибирских магазинах закончилась местная Coca-Cola

Сегодня, 14:21
Фото: 1MI
Coca-cola на полках магазинов
В среду, 2 ноября, замгубернатора Новосибирской области Сергей Сёмка поделился на пресс-конференции информацией о иностранных предприятиях региона, в частности прокомментировал исчезновение с полок магазинов газировки Coca-Cola, разлитой в области

"Этой продукции уже нет на полках. Она замещена поставками с Казахстана и напитками под названием Cola других компаний", — сказал Сёмка на пресс-конференции ТАСС. 

О приостановке работы новосибирского завода Coca-Cola стало известно 8 марта - после заявления головной компании об уходе из РФ. Однако ни формат, ни сроки закрытия озвучены не были. 

Замглавы НСО также рассказал о дальнейшей судьбе предприятия: "Юридическая передача производственных площадей должна осуществляться под контролем федерального правительства". 

После ухода компании из России на полках магазинов начали появляться газированные напитки "Добрый кола", которые, если верить этикеткам, производится в Новосибирске на проспекте Автомобилистов, 8. Ранее по тому же адресу находился завод компании Coca-cola HBC. 

Напомним, что сегодня было объявлено о заморозке совместного с компанией Nestle проекта строительства в Новосибирской области завода по производству кормов для животных

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