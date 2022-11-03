Как считает Татьяна Иваненко, директор Сибирского центра содействия архитектуре, председатель оргкомитета фестиваля "Золотая капитель", уже сам факт того, что в процессе установки стелы была демонтирована рекламная конструкция в центре площади, можно только приветствовать. "Ничего, кроме негативных ощущений она не вызывала", - подчеркнула Иваненко. С точки зрения пространственной композиции, решение закрепить центр площади высокой стелой, стоящей на искусственном холме, так же можно считать верным. Однако на этом позитив кончается, говорит архитектор.