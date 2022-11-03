Торжественная церемония открытия стелы "Город трудовой доблести" пройдет на площади Калинина в Новосибирске вечером 3 ноября. Его предваряет шествие по главной улице города и массовый митинг, который начнется в 19 часов. В преддверии тождеств мы попросили специалистов оценить памятный знак с точки зрения архитектурных особенностей.
Как считает Татьяна Иваненко, директор Сибирского центра содействия архитектуре, председатель оргкомитета фестиваля "Золотая капитель", уже сам факт того, что в процессе установки стелы была демонтирована рекламная конструкция в центре площади, можно только приветствовать. "Ничего, кроме негативных ощущений она не вызывала", - подчеркнула Иваненко. С точки зрения пространственной композиции, решение закрепить центр площади высокой стелой, стоящей на искусственном холме, так же можно считать верным. Однако на этом позитив кончается, говорит архитектор.
"К большому сожалению, фактически, одна рекламная конструкция заменена тоже на "рекламную" конструкцию. Не потому что там рекламное содержание, а поскольку технологии, которые заложены в проект этой стелы, используются при изготовлении наружной рекламы. Мы видим не монументальный какой-то объект, сделанный из долговечных натуральных материалов, как принято увековечивать героические события. Вместо этого мы видим светодиодный экран, оргстекло, через которое организована подсветка", - выносит вердикт Татьяна Иваненко.
По мнению известного архитектора, члена-корреспондента РАЕН, профессора Геннадия Чибрякова, большой вклад новосибирцев в победу в Великой Отечественной войне должен быть увековечен более масштабно. Та композиция, которая установлена на площади Калинина сейчас, "достойна разве что районного центра".
"Я считаю, что эта стела стоит, словно одинокая, как столб. Вокруг большие дома, она могла бы быть выше. Внизу странное кольцо сделали, сама она расписана, как дешевочка. Вместо кольца должна быть какая-то мощная скульптурная композиция, возможно, барельефы. Заявка на такую огромную тему, она должна соответствовать масштабу", - считает Геннадий Чибряков.
Архитектор возмущен, что проект стелы не прошел всестороннего обсуждения в кругу профессионалов, а окончательный вариант, по его словам, даже не представили Художественному совету Новосибирска.
"Город теряет свое лицо, потому что перехватили право оценивать эстетику, красоту у профессионалов люди, приближенные к мэру", - констатирует эксперт.
В свою очередь, доцент кафедры архитектуры Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств Игорь Поповский не склонен считать использование светодиодных экранов неудачным решением. А размер стелы идеально вписывается в архитектурный ансамбль площади Калинина.
"Это классическое решение, таких стел в виде штыка с окружающим внизу барельефом было сделано в свое время очень много. Единственно, что она модернизирована этим экраном, приведена к современности", - говорит Игорь Поповский.
Но как бы не критиковали специалисты очередной памятник, теперь уже ничего изменить нельзя. И горожане ежедневно будут наблюдать эту конструкцию. И периодически будут вспыхивать скандалы по поводу неработающих экранов или перегоревших лампочек подсветки, так уж в Новосибирске повелось
Тем временем, мэр Новосибирска Анатолий Локоть уверен, что в первую очередь, нужно говорить нужно не о художественных достоинствах монумента, а о его историческом и культурном значении.
"Считаю это событие не просто знаковым для города и области, наверное, оно знаковое в масштабах всей России, государственного значения событие, - заявил накануне официального открытия памятника глава муниципалитета. – Я приравниваю его, ничуть не преувеличивая, к открытию в свое время Монумента Славы. 30 тысяч имен, Вечный огонь – это история, посвященная нашим сибирским полкам и дивизиям. А стела – память о тех, кто трудился в тылу, совершал трудовой подвиг".
Решение об установке стелы "Город трудовой доблести" в Новосибирске было принято после того, как соответствующее звание городу было присвоено указом президента Владимира Путина 2 июля 2020 года.
Стела представляет собой четырехгранный штык высотой 30,8 метра (общая высота вместе с основанием 34 метра) с изображением тружеников военных лет и светодиодным экраном для трансляции исторического видео.
Автор типового проекта - скульптор-монументалист Денис Стретович. Каждому городу, удостоенному почётного звания, было предложено доработать архитектурно-художественное решение с учётом особенности размещения исторического контента.