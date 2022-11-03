В Соборе Александра Невского на Красном Проспекте 1А сегодня 3 ноября 2022 года желающие могут присоединиться молебну о даровании помощи Божией русскому воинству. День иконы Казанской Божией матери связан с русским воинством и освобождением Москвы в 1612 году от польских захватчиков.