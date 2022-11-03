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Как пройдет день иконы Казанской Божией Матери в трех Храмах Новосибирска

Сегодня, 09:18
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Собор во имя Александра Невского в Новосибирске ждет прихожан 4 ноября 2022 года на празднование Иконы Казанской Божьей матери.
В Храмах Новосибирска с 3 на 4 ноября 2022 года пройдут всенощные бдения и молебны о даровании помощи Божией русскому воинству. На следующий день прихожан ждут божественные литургии и празднование Иконы Казанской Божьей матери 4 ноября 2022 года.

Празднование Дня иконы Казанской Божьей матери начнется сегодня 3 ноября 2022 года в новосибирских храмах с ночных бдений. На следующий день 4 ноября в Храмах города пройдут божественные литургии.

В Соборе Александра Невского на Красном Проспекте 1А сегодня 3 ноября 2022 года желающие могут присоединиться молебну о даровании помощи Божией русскому воинству. День иконы Казанской Божией матери связан с русским воинством и освобождением Москвы в 1612 году от польских захватчиков.

В ночь перед боем ополчение молилось найденной иконе Казанской Божией матери. В честь победы после этого события на Красной площади был поставлен Храм Казанской Божией матери на средства военачальника Дмитрия Пожарского, а 4 ноября стали считать днем обретения этой иконы.

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В Вознесенском Кафедральном Соборе Новосибирска на ул. Советская 91 прихожане могут подойти 4 ноября 2022 года на исповедь в 6.30 или 9.30 утра, после исповеди их ждет Божественная литургия и празднования Казанской иконы Божией Матери.

В Приходе в честь иконы Божией Матери "Казанская" на ул. Одоевского, 32 Божественная литургия 4 ноября завершится Крестным ходом, пройдут праздничные концерты детей, в 16.00 начнется Вечернее богослужение Поминовение усопших сродников.

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Новосибирск#Церковь#Праздник#Выходные
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