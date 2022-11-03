С утра 4 ноября 2022 года будет малооблачно, может наблюдаться небольшой туман, вызванный повышенной влажностью 90%. Небольшой юго-восточный ветер до 3 метров в секунд будет оказывать такое влияние, что плюсовая температура +2+4С будет ощущаться как нулевая или минусовая температура. К вечеру погода станет облачной, но дождей не ожидается.