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Погода в Новосибирске 4 ноября 2022 - плюсовая температура будет ощущаться как минус

Сегодня, 07:02
Фото: atas.info
В Новосибирске 4 ноября будет переменная облачность
Выходные начнутся в Новосибирске с сокращенного рабочего дня 4 ноября 2022 года. Облака с востока и опасность для метеочувствительных людей - какую погоду обещают синоптики новосибирцам в начале длинных выходных в ноябре?

С утра 4 ноября 2022 года будет малооблачно, может наблюдаться небольшой туман, вызванный повышенной влажностью 90%. Небольшой юго-восточный ветер до 3 метров в секунд будет оказывать такое влияние, что плюсовая температура +2+4С будет ощущаться как нулевая или минусовая температура. К вечеру погода станет облачной, но дождей не ожидается.

Геомагнитная обстановка и индекс метеочувствительности в норме. Самочувствию метеочувствительных людей в этот день ничего не угрожает.

В этот день в Новосибирске пройдут митинги в честь Дня народного единства, юрист Атас.инфо рассказал, как бюджетнику законно не ходить на митинг.

 

#Ольга Храмушкина#Город#Погода на 3 дня в Новосибирске
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