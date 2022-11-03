atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Против вербовки в ЧВК «Вагнер» вышли родственники заключенных из тогучинской колонии

Сегодня, 06:00
Фото: 1MI
Осужденные не выходят на связь с родными уже несколько дней
Около 30 человек собрались 3 ноября возле колонии в Тогучине Новосибирской области – матери и жены выступают против вербовки заключенных в ЧВК «Вагнер» и добиваются встречи с руководством колонии.

В ЧКВ «Вагнер» не стали отрицать, что отправляют заключенных в зону спецоперации. В пресс-службе холдинга «Конкорд»,  уклончиво ответили на вопрос, приезжал ли Евгений Пригожин в Новосибирск агитировать заключенных вступать в ряды ЧВК «Вагнер».

Ранее наш собственный источник сообщил редакции, что Пригожин побывал в новосибирской колонии № 18. Некоторые ТГ-каналы также информировали, что представители Частной военной компании посетили несколько колоний Новосибирской области: ИК-2, ИК-8, ИК-12, ИК-13, ИК-14 и ИК-18.

Информация о визите Пригожина в Новосибирск названа "непубличной"
Узнать подробнее

Узнав об этом, родственники осужденных в тогучинской колонии ИК-14, собрались сегодня у ворот учреждения. Они требуют встречи с мужьями и сыновьями, а также с руководством колонии. Их подозрения заключаются в том, что в исправительном учреждении якобы проходит вербовка заключенных в ЧВК «Вагнер».

По их словам, осужденные, отбывающие наказание в колонии, не выходят на связь с 29 октября-2022. В колонии же заявляют, что в учреждении отсутствует спецсвязь из-за ремонта, пишет НГС. Родные требуют внеочередное краткосрочное свидание либо звонок. Спустя время разговор с начальником колонии все же состоялся. Удалось ли добиться родственникам желаемого – пока не сообщается.

«Свежее мясо подъехало!» - новосибирцев терроризируют мобилизованные из Тывы с ножами
Узнать подробнее

Читайте также о том, как тувинцы терроризируют мобилизованных в бердском лагере.  Инициативная группа жен заявила, что новосибирцы якобы даже в туалет ходят под защитой полицейских. 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#2022#ЧВК "Вагнер"
Подпишитесь
"Достойна райцентра": архитекторы оценили стелу "Город трудовой доблести"
Сегодня, 09:30
«Свежее мясо подъехало!» - новосибирцев терроризируют мобилизованные из Тывы с ножами
Вчера, 12:22
Информация о визите Пригожина в Новосибирск названа "непубличной"
Вчера, 15:37
3 ноября на пл. Калинина выставят турникеты, грузовики, блоки – в чем причина
Сегодня, 08:44
Как бюджетнику не ходить на митинг, если начальник требует – комментарий юриста
Сегодня, 08:55