В ЧКВ «Вагнер» не стали отрицать, что отправляют заключенных в зону спецоперации. В пресс-службе холдинга «Конкорд», уклончиво ответили на вопрос, приезжал ли Евгений Пригожин в Новосибирск агитировать заключенных вступать в ряды ЧВК «Вагнер».
Ранее наш собственный источник сообщил редакции, что Пригожин побывал в новосибирской колонии № 18. Некоторые ТГ-каналы также информировали, что представители Частной военной компании посетили несколько колоний Новосибирской области: ИК-2, ИК-8, ИК-12, ИК-13, ИК-14 и ИК-18.
Узнав об этом, родственники осужденных в тогучинской колонии ИК-14, собрались сегодня у ворот учреждения. Они требуют встречи с мужьями и сыновьями, а также с руководством колонии. Их подозрения заключаются в том, что в исправительном учреждении якобы проходит вербовка заключенных в ЧВК «Вагнер».
По их словам, осужденные, отбывающие наказание в колонии, не выходят на связь с 29 октября-2022. В колонии же заявляют, что в учреждении отсутствует спецсвязь из-за ремонта, пишет НГС. Родные требуют внеочередное краткосрочное свидание либо звонок. Спустя время разговор с начальником колонии все же состоялся. Удалось ли добиться родственникам желаемого – пока не сообщается.
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