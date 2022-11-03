Узнав об этом, родственники осужденных в тогучинской колонии ИК-14, собрались сегодня у ворот учреждения. Они требуют встречи с мужьями и сыновьями, а также с руководством колонии. Их подозрения заключаются в том, что в исправительном учреждении якобы проходит вербовка заключенных в ЧВК «Вагнер».