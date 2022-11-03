На территории Сахалинской области ежегодно увеличиваются темпы строительства жилья. По итогам 2021 года на территории островного региона было введено в эксплуатацию свыше 503 тыс. кв. метров жилья, что составляет 114,4 % к показателю 2020-го.
Эти объёмы стали рекордными для Сахалинской области. Губернатор Валерий Лимаренко поставил амбициозную задачу – не снижать темпов вводимого жилья, и в островном регионе продолжают наращивать объёмы строительства многоквартирных домов.
Глава региона накануне посетил одну из масштабных стройплощадок в Южно-Сахалинске. В северной части областного центра реализуется проект «Уюн-парк». В его рамках намечено построить жилищный комплекс «Уюн» - 25 жилых корпусов общей площадью порядка 300 тыс. кв. м. Современной жилплощадью будут обеспечены 15 тыс. жителей островного региона. Важно, что в комплекс войдут не только многоквартирные дома, но и ряд объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Для финансирования их строительства правительство Сахалинской области заключило концессионное соглашение с АО «ДОМ.РФ». Преимущество такой формы привлечения долгосрочных займов в том, что не требуется предоставлять гарантии региона. Сахалинская область стала одним из пилотных регионов, использующих такой заём.
Возведение первой очереди жилого комплекса «Уюн» началось в 2021 году. И уже в декабре этого года строители планируют ввести в эксплуатацию три дома на 400 квартир. На сегодня здания построены, сейчас рабочие выполняют монтаж окон, внутренних перегородок и отделку фасада. Строительством ЖК «Уюн» занимается группа компаний «ПИК». Рабочие уже приступили к возведению второй и третьей очередей – это ещё шесть домов по 17 этажей.
– Мы создаём в Сахалинской области новые рабочие места, активно развиваем территорию. Вся эта работа невозможна без строительства современного жилья, поскольку инвестиции идут туда, где создана комфортная среда для проживания, – отметил губернатор Валерий Лимаренко на строительной площадке комплекса. – ЖК «Уюн» – очень перспективный проект, благодаря которому на севере города появятся не только новые дома, но и крупные социальные объекты. Это школа на 1800 мест, три детских сада на 290 мест каждый, физкультурно-оздоровительный комплекс, детская поликлиника, парк и бульвары.
Также в 2021 году островные власти совместно с АО «Сахалинское ипотечное агентство» приступили к реализации проекта по строительству жилья в микрорайоне «Горизонт». Планируется возвести порядка 103 тыс. кв. м жилья, что позволит обеспечить жильём 3 тыс. жителей.
До 2024 года в Южно-Сахалинске планируется начало строительства жилья в новых микрорайонах «Северный городок», «Северная долина» «Радужный», которые обеспечат жильём около 30 тысяч человек. Комплексная застройка включит в себя всю необходимую инфраструктуру с возведением в этих районах 3 школ и 7 детских садов.
Набранные темпы жилищного строительства позволяют активно выполнять программу по переселению граждан из аварийного жилого фонда. Программа расселения ветхого жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, была решена досрочно, и регион был поддержан федеральным центром: Сахалинская область первой в России получила почти два млрд рублей из госбюджета на следующий этап программы, рассчитанной до 26 года. Благодаря ей свыше 28 тысяч островитян переедут в благоустроенное жильё.
Сегодня на территории Сахалинской области идёт реализация новой программы, сообщает портал Sakh.online. В 2021 году уже ликвидировано 81,3 тыс. кв. метров аварийного жилья и свои жилищные условия смогли улучшить 3 898 человек. В 2022 году в рамках программы аварийные квартиры на благоустроенные смогут сменить 5873 человека,
Губернатор Валерий Лимаренко неоднократно отмечал важность масштабного строительства нового жилья. Он подчёркивает: это не только решение проблемы старения жилищного фонда, но и создание тысяч новых рабочих мест, развитие сопутствующих отраслей, а также возможность привлекать за счёт возведения арендных домов необходимых для Сахалинской области специалистов - врачей, учителей и других.