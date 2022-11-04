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Когда ляжет снег в Новосибирске – даты установления снежного покрова за 5 лет

Сегодня, 06:17
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Средняя дата установления устойчивого снежного покрова в Новосибирске - 5 ноября
Обычно снежный покров устанавливается в Новосибирске в период с 31 октября по 12 ноября. В 2022 году сибирский мегаполис еще может «уложиться» в привычные даты. Но очевидно, что нынешний год не повторит аномально снежный 2016-й.

Даты установления снежного покрова за последние шесть лет ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» (которое новосибирцы по привычке называют «Западно-Сибирским гидрометцентром») сообщил сайту НГС.

Оказывается, в 2016-м году снег лег в Новосибирске уже 6 октября и не таял до весны.

В последующие годы зима была гуманнее к новосибирцам. Даты установления снежного покрова были не столь ранними: 6 ноября 2017, 31 октября 2018, 9 ноября 2019, 12 ноября 2020 и 1 ноября 2021.

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При этом синоптики назвали 5 ноября – средней датой установления снежного покрова в Новосибирске. Насколько велик шанс, что снег ляжет уже завтра – скоро узнаем. Зато уже почти наверняка, воздух в Новосибирске будет чище завтра, чем сегодня.

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#Дмитрий Тростников#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Погода на 3 дня#Снег#Прогноз#Синоптики
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