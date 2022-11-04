Когда ляжет снег в Новосибирске – даты установления снежного покрова за 5 лет

Даты установления снежного покрова за последние шесть лет ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» (которое новосибирцы по привычке называют «Западно-Сибирским гидрометцентром») сообщил сайту НГС.
Оказывается, в 2016-м году снег лег в Новосибирске уже 6 октября и не таял до весны.
В последующие годы зима была гуманнее к новосибирцам. Даты установления снежного покрова были не столь ранними: 6 ноября 2017, 31 октября 2018, 9 ноября 2019, 12 ноября 2020 и 1 ноября 2021.
При этом синоптики назвали 5 ноября – средней датой установления снежного покрова в Новосибирске. Насколько велик шанс, что снег ляжет уже завтра – скоро узнаем. Зато уже почти наверняка, воздух в Новосибирске будет чище завтра, чем сегодня.