Отвратительный воздух в Новосибирске: критический уровень загрязнения 4 ноября 2022

Качество воздуха в нашем городе остается в красной зоне с начала ноября, по данным сервиса Airvoice. День народного единства 4 ноября не стал исключением – загрязнение достигает 7 баллов. Сегодня новосибирцам стоит хорошо подумать, прежде, чем дышать полной грудью.
К сожалению 4 ноября метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе, информирует сегодня и официальный сайт ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Полегчает, по прогнозам синоптиков, уже завтра. 5-7 ноября метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Общий уровень загрязнения в городе ожидается пониженный.