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Отвратительный воздух в Новосибирске: критический уровень загрязнения 4 ноября 2022

Сегодня, 05:08
Фото: atas.info
Завтра загрязнение воздуха начнет уменьшаться
7 баллов загрязнения - красный уровень по шкале сервиса Airvoice зафиксирован в Новосибирске 4 ноября 2022. И весь день метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере города, предупреждает новосибирский гидрометцентр.

Качество воздуха в нашем городе остается в красной зоне с начала ноября, по данным сервиса Airvoice. День народного единства 4 ноября не стал исключением – загрязнение достигает 7 баллов. Сегодня новосибирцам стоит хорошо подумать, прежде, чем дышать полной грудью.

К сожалению 4 ноября метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе, информирует сегодня и официальный сайт ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Фото: AirVoice

Полегчает, по прогнозам синоптиков, уже завтра. 5-7 ноября метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Общий уровень загрязнения в городе ожидается пониженный.

В Новосибирске так и не смогли найти источник вони в городе
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#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Воздух#Вонь#Загрязнение#Дмитрий Тростников
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