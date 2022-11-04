Отвратительный воздух в Новосибирске: критический уровень загрязнения 4 ноября 2022

Качество воздуха в нашем городе остается в красной зоне с начала ноября, по данным сервиса Airvoice. День народного единства 4 ноября не стал исключением – загрязнение достигает 7 баллов. Сегодня новосибирцам стоит хорошо подумать, прежде, чем дышать полной грудью.