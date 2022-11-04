Пассажирские самолеты кружат над Новосибирском 4 ноября – что происходит

«Нет смысла ему сразу садиться в Новосибирске. Всегда есть резерв топлива для ожидания, обычно это час-два. Если погода улучшится, то полетит в Барнаул, нет - сядет в Новосибирске. И будет ждать улучшения погоды. Потом полетит в Барнаул. При этом, рабочее время экипажа закончится, т.к. было 2 взлета и две посадки, и им придется минимум 10 часов отдыхать в Барнауле, чтобы улететь обратно», - демонстрирует осведомленность Артем Мегаев.