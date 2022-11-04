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Пассажирские самолеты кружат над Новосибирском 4 ноября – что происходит

Сегодня, 05:34
Фото: АСТ-54
Новосибирцы выкладывают в соцсетях фото кружащих самолетов

Пассажирские самолеты кружат над Новосибирском – горожане встревожились

Фото кружащих над Новосибирском самолетов горожане выкладывают в паблике АСТ-54 «ВКонтакте» 4 ноября 2022. Часть комментаторов встревожена. Другие утверждают, что пассажирские самолеты не могут сесть в Барнауле из-за тумана и ждут улучшения погодных условий.

«15 минут в небе над Новосибирском кружит самолёт, летящий из Санкт-Петербурга в Барнаул», - пост такого содержания выложен в паблике АСТ-54 «ВКонтакте». Часть новосибирцев встревожены и интересуются – что с самолетом?

«Алтайский край не принимает потому что! У нас туман», - комментирует пользователь с ником Гузель Диагност.

«В Барнауле сильный туман. Поэтому не может там сесть. Надеется, что рассеется», - поясняет Сергей Дорожкин.

«Нет смысла ему сразу садиться в Новосибирске. Всегда есть резерв топлива для ожидания, обычно это час-два. Если погода улучшится, то полетит в Барнаул, нет - сядет в Новосибирске. И будет ждать улучшения погоды. Потом полетит в Барнаул. При этом, рабочее время экипажа закончится, т.к. было 2 взлета и две посадки, и им придется минимум 10 часов отдыхать в Барнауле, чтобы улететь обратно», - демонстрирует осведомленность Артем Мегаев.

«Там минимум три самолёта посадки ожидают в районе Барнаула», – заметил Дмитрий Кремзаер

«Спасибо вам люди добрые. А то думаю что за ерунда, что он летает, аж страшно стало», - успокоенно восклицает Сашенька Радионова.

#Дмитрий Тростников#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Самолет#Авиа#Соцсети
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