Женщина-водитель в Новосибирске сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе

В начале четвертого днем 4 ноября 2022 года водитель Honda Civic выезжая со двора со стороны улицы Ольги Жилиной, не заметила пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу напротив дома №29 на ул. Гоголя в Новосибирске.
В результате пострадали женщина 1980 года рождения и мальчик 2013 года рождения, они доставлены в больницу. За рулем автомобиля, по данным ГИБДД, находилась 28-летняя женщина.
Депутата Сергея Мамонтова, который сбил ребенка в городе Татарск Новосибирской области, исключили из партии «Единая Россия».