atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Женщина-водитель в Новосибирске сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе

Сегодня, 14:02
Фото: pixabay.com/
Выезжая с дворовой территории женщина-водитель сбила пешеходов
4 ноября 2022 года водитель на автомобиле Honda Civic совершила наезд на женщину и 9-летнего мальчика, переходивших дорогу в Центральном районе Новосибирска на ул. Гоголя. Пострадавшие доставлены в больницу.
Сюжет
ДТП

В начале четвертого днем 4 ноября 2022 года водитель Honda Civic выезжая со двора со стороны улицы Ольги Жилиной, не заметила пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу напротив дома №29 на ул. Гоголя в Новосибирске.

В результате пострадали женщина 1980 года рождения и мальчик 2013 года рождения, они доставлены в больницу. За рулем автомобиля, по данным ГИБДД, находилась 28-летняя женщина.

 

#Ольга Храмушкина#Город#Транспорт#ДТП#Новосибирск
Подпишитесь
10 лучших фото открытия стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске 3 ноября
Сегодня, 09:48
Магнитное поле ухудшится - погода в Новосибирске на длинные выходные в ноябре 2022
Вчера, 15:05
Как пройдет день иконы Казанской Божией Матери в трех Храмах Новосибирска
Вчера, 16:18
"Достойна райцентра": архитекторы оценили стелу "Город трудовой доблести"
Вчера, 09:30
Против вербовки в ЧВК «Вагнер» вышли родственники заключенных из тогучинской колонии
Вчера, 13:00
Когда ляжет снег в Новосибирске – даты установления снежного покрова за 5 лет
Сегодня, 13:17