Женщина-водитель в Новосибирске сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе

В начале четвертого днем 4 ноября 2022 года водитель Honda Civic выезжая со двора со стороны улицы Ольги Жилиной, не заметила пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу напротив дома №29 на ул. Гоголя в Новосибирске.