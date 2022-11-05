Демографическая пропасть: почему стали меньше рожать детей



Независимый демограф Алексей Ракша рассказал, что из-за мобилизации и эмиграции рождаемость снизится на 5%, ещё столько же съест сопутствующее снижение доходов.

- Не думаю, что будет какое-то особое влияние СВО на рождаемость, - утверждает Юрий Крупнов. - У нас эпохальная всемирно-историческая катастрофа, это то же самое, как если бы Луна упала на Землю. А вопросы, как будет влиять на рождаемость ковид или СВО - это примерно то же самое, как вопрос о том, что станет с обоями в моей квартире, когда Луна упала на Землю.