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Демографическая пропасть: почему стали меньше рожать детей

Сегодня, 06:32
Фото: Пресс-служба Правительства НСО
Падение в демографическую яму неизбежно
В России стали меньше рожать детей. И если за первые 8 месяцев нынешнего года родилось 872,3 тыс. младенцев, то еще пять лет назад их было значительно больше - 1,08 млн детей.

Это не может не сказаться на положении регионов, которые вымирают не только из-за массовой миграции, но и проблем с рождаемостью. 

Эксперты Института Гайдара предупреждают: за весь 2023 год родится менее 1,2 млн детей, а коэффициент суммарной рождаемости упадёт с нынешних 1,5 ребёнка на женщину до 1,3-1,39. А всё, что меньше 2 детей, которые займут место матери и отца после их смерти – гарантированное вымирание нации. 


- В детородный возраст у нас входят поколения, которые были рождены в предыдущей демографической яме, то есть те девочки, которые родились 25 лет назад, - рассказал "Новым Известиям" председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. 
Напомним, тогда наша страна переживала не лучшие времена, и как следствие - резкое снижение рождаемости. 


Сейчас идет СВО и нетрудно предположить, что и она крепко ударит по рождаемости. И  несмотря на то, что Минобороны обещает не призывать отцов трех и более детей, трудно представить, что кто-то ради отстрочки от армии побежит за младенцем. 
К тому же в стране не наберётся достаточное количество подходящих мужчин для увеличения рождаемости ради отсрочки от армии - такого мнения придерживается завкафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина.


Независимый демограф Алексей Ракша  рассказал, что из-за мобилизации и эмиграции рождаемость снизится на 5%, ещё столько же съест сопутствующее снижение доходов.
- Не думаю, что будет какое-то особое влияние СВО на рождаемость, - утверждает  Юрий Крупнов. - У нас эпохальная всемирно-историческая катастрофа, это то же самое, как если бы Луна упала на Землю. А вопросы, как будет влиять на рождаемость ковид или СВО - это примерно то же самое, как вопрос о том, что станет с обоями в моей квартире, когда Луна упала на Землю. 


Интересные выводы: даже если бы не СВО, демографическая яма была бы неизбежна. СВО только усугубила ситуацию.

 

 

#Полина Симакова#Общество#Дети
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