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Депрессивная погода: в Новосибирске в ближайшие дни будет хмуро и холодно

Сегодня, 04:37
Фото: atas.info
В Новосибирской области странный ноябрь: ни холода, ни слякоти

Пасмурно и ветрено: погода в Новосибирске изменится после 4 ноября

Уже с завтрашнего дня небо над Новосибирском закроют тучи, хотя температура для ноября останется аномально теплой.

Странный ноябрь: ни слякоти, ни серьезных заморозков, и такая погода ожидается на всю неделю.
Гисметео: сегодня днем +5, а уже начиная с воскресенья начинается небольшое похолодание, и через неделю - -8. Тогда же и выглянет солнышко.  
Аналогичный прогноз у Яндекс.погоды. С воскресенья прохладно и хмуро, всю неделю небольшой снег, а к субботе похолодает и выглянет солнце. Правда, по прогнозу Яндекс.погоды похолодает незначительно. В любом случае затянувшееся бабье лето скоро закончится.

Добавим, обычно снежный покров устанавливается в Новосибирске в период с 31 октября по 12 ноября. И у Новосибирска есть еще все шансы уложиться в привычные даты. 

#Погода#Новосибирская область
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