Депрессивная погода: в Новосибирске в ближайшие дни будет хмуро и холодно

Странный ноябрь: ни слякоти, ни серьезных заморозков, и такая погода ожидается на всю неделю.
Гисметео: сегодня днем +5, а уже начиная с воскресенья начинается небольшое похолодание, и через неделю - -8. Тогда же и выглянет солнышко.
Аналогичный прогноз у Яндекс.погоды. С воскресенья прохладно и хмуро, всю неделю небольшой снег, а к субботе похолодает и выглянет солнце. Правда, по прогнозу Яндекс.погоды похолодает незначительно. В любом случае затянувшееся бабье лето скоро закончится.
Добавим, обычно снежный покров устанавливается в Новосибирске в период с 31 октября по 12 ноября. И у Новосибирска есть еще все шансы уложиться в привычные даты.