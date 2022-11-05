Депрессивная погода: в Новосибирске в ближайшие дни будет хмуро и холодно

Странный ноябрь: ни слякоти, ни серьезных заморозков, и такая погода ожидается на всю неделю.

Гисметео: сегодня днем +5, а уже начиная с воскресенья начинается небольшое похолодание, и через неделю - -8. Тогда же и выглянет солнышко.

Аналогичный прогноз у Яндекс.погоды. С воскресенья прохладно и хмуро, всю неделю небольшой снег, а к субботе похолодает и выглянет солнце. Правда, по прогнозу Яндекс.погоды похолодает незначительно. В любом случае затянувшееся бабье лето скоро закончится.