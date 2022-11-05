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Холода ждут Новосибирск в конце грядущей недели

Сегодня, 10:54
Фото: 1MI
Мороз на улицах города
Сервисы по прогнозу погоды дают разные цифры температур на следующую неделю, но все они сходятся во мнении, что выходные в Новосибирске будут холодные.

Худшего ожидает "Gismeteo", по его прогнозу в пятницу, субботу и воскресение днем температура будет в районе -8, а ночью упадет до - 16. Начало недели ожидается снежным, но ниже -5 температура не должна падать даже ночью. 

Схожие цифры прогнозирует и "pogoda.ngs", утверждая, что падение температуры на выходных будет не столь резким - до -14 градусов. 

"Яндекс.погода" ожидает осадки все семь дней с максимумом в субботу. А похолодание к концу недели он предрекает совсем небольшое: до -3 градусов днем и -8 ночью. 

Ранее гидрометцентр предупреждал о ноябрьских метелях в Новосибирске.

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#Общество#Город#Погода#Новосибирск#Похолодание
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