Холода ждут Новосибирск в конце грядущей недели

Худшего ожидает "Gismeteo", по его прогнозу в пятницу, субботу и воскресение днем температура будет в районе -8, а ночью упадет до - 16. Начало недели ожидается снежным, но ниже -5 температура не должна падать даже ночью.
Схожие цифры прогнозирует и "pogoda.ngs", утверждая, что падение температуры на выходных будет не столь резким - до -14 градусов.
"Яндекс.погода" ожидает осадки все семь дней с максимумом в субботу. А похолодание к концу недели он предрекает совсем небольшое: до -3 градусов днем и -8 ночью.
Ранее гидрометцентр предупреждал о ноябрьских метелях в Новосибирске.