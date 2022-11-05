Повреждение лобового стекла не позволило самолету долететь до Новосибирска

Согласно сообщению, команда воздушного судна рейса Екатеринбург – Новосибирск приняла решение вернуться в аэропорт вылета из-за растрескивания лобового стекла.
Самолет Ту-154, принадлежащий Министерству обороны РФ, вернулся в аэропорт Екатеринбурга после того, как экипаж воздушного судна оценил повреждение стекла как небезопасное. Дефект стекла удалось заметить с помощью ЭВС.
Ранее рейс Магадан - Новосибирск также был вынужден совершить экстренную посадку. Он приземлился в аэропорту Якутска, причиной остановки было плохое самочувствие одного пассажира.