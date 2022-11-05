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Повреждение лобового стекла не позволило самолету долететь до Новосибирска

Сегодня, 11:01
Фото: 1MI
Самолет в полете
Информацию об экстренном развороте самолета опубликовал Telegram-канал "AVIAINCIDENT"

Согласно сообщению, команда воздушного судна рейса Екатеринбург – Новосибирск приняла решение вернуться в аэропорт вылета из-за растрескивания лобового стекла.  
 
Самолет Ту-154, принадлежащий Министерству обороны РФ, вернулся в аэропорт Екатеринбурга после того, как экипаж воздушного судна оценил повреждение стекла как небезопасное. Дефект стекла удалось заметить с помощью ЭВС. 

Ранее рейс Магадан - Новосибирск также был вынужден совершить экстренную посадку. Он приземлился в аэропорту Якутска, причиной остановки было плохое самочувствие одного пассажира.

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#Самолет#Екатеринбург - Новосибирск#Экстренная посадка#Лобовое стекло#Общество#Происшествия#Транспорт
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