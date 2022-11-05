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В Новосибирске снег ляжет только в ноябре

Сегодня, 12:20
Фото: 1MI
Снег на ветках деревьях
Специалисты показали статистику установления снежного покрова в Новосибирске за последнее пятилетие

Данные таковы: в 2017 году снежный покров сформировался в нашем городе 6 ноября, в 2018 – 31 октября, в 2019 – 9 ноября, в 2020 – 12 ноября, в прошлом году постоянный снежный покров зафиксировали 1 ноября.

Сегодня, 5 ноября, снежного покрова еще нет. Однако на следующей неделе новосибирцам
обещали снег, и не только с дождем. К выходным, по прогнозам синоптиков грянут вполне себе зимние морозы: от -8 до -16 градусов. Скорее всего, снег окончательно ляжет именно на следующей неделе.

О данных разных сервисов прогноза погоды на ближайшую неделю сообщалось ранее.

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#Общество#Погода#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Снег#Статистика#Ноябрь
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