В Новосибирске снег ляжет только в ноябре

Данные таковы: в 2017 году снежный покров сформировался в нашем городе 6 ноября, в 2018 – 31 октября, в 2019 – 9 ноября, в 2020 – 12 ноября, в прошлом году постоянный снежный покров зафиксировали 1 ноября.
Сегодня, 5 ноября, снежного покрова еще нет. Однако на следующей неделе новосибирцам
обещали снег, и не только с дождем. К выходным, по прогнозам синоптиков грянут вполне себе зимние морозы: от -8 до -16 градусов. Скорее всего, снег окончательно ляжет именно на следующей неделе.
О данных разных сервисов прогноза погоды на ближайшую неделю сообщалось ранее.