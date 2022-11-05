В Новосибирске снег ляжет только в ноябре

Сегодня, 5 ноября, снежного покрова еще нет. Однако на следующей неделе новосибирцам

обещали снег, и не только с дождем. К выходным, по прогнозам синоптиков грянут вполне себе зимние морозы: от -8 до -16 градусов. Скорее всего, снег окончательно ляжет именно на следующей неделе.