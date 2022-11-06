Фитнес-модель из Новосибирска Алиса Михайленко выиграла международный конкурс красоты

В соревнованиях в Сочи принимали участие девять стран. Боролись за титул 22 красавицы. Они прыгали с 207 метров в парке аттракционов, а также покоряли гору в модельных платьях.
В итоге на международном конкурсе победила 31-летняя жительница Новосибирска Алиса Михайленко. Отметим, что титул «Королевой мира» завоевала жена юмориста Вячеслава Мясникова из «Уральских пельменей».
Напомним, что новосибирская певица Варвара Убель вышла в финал проекта «Ну-ка, все вместе». На пути в полуфинал певица исполняла джазовую классику "Putting on the ritz" и песню Анны Герман "Мы долгое эхо друг друга". С последней песней Варвара едва не выбыла с проекта.