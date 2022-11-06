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Фитнес-модель из Новосибирска Алиса Михайленко выиграла международный конкурс красоты

Сегодня, 10:05
Фото: apkun.com
Церемония награждения
Сибирячка Алиса Михайленко стала победительницей конкурса красоты-2022. Ее признали «Первой леди мира», о чем говорится на официальном сайте проекта Lady World.

В соревнованиях в Сочи принимали участие девять стран. Боролись за титул 22 красавицы. Они прыгали с 207 метров в парке аттракционов, а также покоряли гору в модельных платьях.

В итоге на международном конкурсе победила 31-летняя жительница Новосибирска Алиса Михайленко. Отметим, что титул «Королевой мира» завоевала жена юмориста Вячеслава Мясникова из «Уральских пельменей».

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Напомним, что новосибирская певица Варвара Убель вышла в финал проекта «Ну-ка, все вместе». На пути в полуфинал певица исполняла джазовую классику "Putting on the ritz" и песню Анны Герман "Мы долгое эхо друг друга". С последней песней Варвара едва не выбыла с проекта. 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#2022#Конкурс
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