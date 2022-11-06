Срочников из Новосибирской области не отправят в зону СВО

В Новосибирске с 1 ноября-2022 начался осенний призыв. Всего осенью отправятся около двух тысяч молодых парней. Как рассказал Кудрявцев, все срочники будут проходить службу только на территории России.
Отметим, что призывная кампания началась в этом году на месяц позже. Это связано с частичной мобилизацией.
Из всех срочников около 20 призывников направят в научные роты ВС РФ и в подразделения технополиса «Эра». Также, около 15 парней будут служить в Президентскому полку.
Напомним, ранее 30 мобилизованных из Барабинска вернули домой. Их сначала отправили на учения в Академгородок, а затем развернули обратно. Это связано с тем, что частичная мобилизация на территории РФ закончилась.