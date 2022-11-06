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Могут ли отправить срочников из Новосибирской области в зону СВО – ответ военкома

Сегодня, 09:01
Фото: 1MI
Призывники будут служить только на территории РФ

Срочников из Новосибирской области не отправят в зону СВО

Срочники не поедут в зону СВО, заявил военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев.

В Новосибирске с 1 ноября-2022 начался осенний призыв. Всего осенью отправятся около двух тысяч молодых парней. Как рассказал Кудрявцев, все срочники будут проходить службу только на территории России.

Отметим, что призывная кампания началась в этом году на месяц позже. Это связано с частичной мобилизацией.

Осенний призыв-2022 начался в Новосибирской области с 1 ноября
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Из всех срочников около 20 призывников направят в научные роты ВС РФ и в подразделения технополиса «Эра». Также, около 15 парней будут служить в Президентскому полку

Напомним, ранее 30 мобилизованных из Барабинска вернули домой. Их сначала отправили на учения в Академгородок, а затем развернули обратно. Это связано с тем, что частичная мобилизация на территории РФ закончилась. 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Частичная мобилизация в России#Новосибирская область#Новосибирск#2022#Армия
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