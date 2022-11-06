В Новосибирске МВД купит беспилотники за 24 млн рублей

По данным из документации, заказчиком является ФКУ «Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ». Поучаствовать в тендере можно до 11 ноября. Сумма контракта – 24 млн 650 тысяч рублей.
Поставщик обязан предоставить один комплект беспилотника «тип-2» за 2 млн 850 тысяч рублей и два комплекта беспилотника «тип-1», стоимость которого 10 млн 900 тысяч рублей за каждый. После заключения контракта, подрядчик должен поставить указанные беспилотники до 15 декабря-2022.
Напомним, что СГК использует дроны для выявления дефектов на теплотрассах. Облеты происходят в ночное время - без солнечных бликов.