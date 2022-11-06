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МВД закупает беспилотники в Новосибирске – зачем им это понадобилось

Сегодня, 11:09
Фото: 1MI
Срок доставки - до середины декабря

В Новосибирске МВД купит беспилотники за 24 млн рублей

МВД собирается потратить на беспилотники 24 млн рублей, соответствующая информация появилась на сайте госзакупок Новосибирской области.

По данным из документации, заказчиком является ФКУ «Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ». Поучаствовать в тендере можно до 11 ноября. Сумма контракта – 24 млн 650 тысяч рублей.

Поставщик обязан предоставить один комплект беспилотника «тип-2» за 2 млн 850 тысяч рублей и два комплекта беспилотника «тип-1», стоимость которого 10 млн 900 тысяч рублей за каждый.  После заключения контракта, подрядчик должен поставить указанные беспилотники до 15 декабря-2022.

Напомним, что СГК использует дроны для выявления дефектов на теплотрассах. Облеты происходят в ночное время - без солнечных бликов. 

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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Транспорт#Технологии#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Полиция#Закупка
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