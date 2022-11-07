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Девушка сняла трусы под камерой в подъезде жилого дома в Новосибирске

Сегодня, 09:04
Фото: АСТ-54/ВК
Молодая сибирячка устроила стриптиз в подъезде одного из домов в Новосибирске
Молодая сибирячка устроила стриптиз в подъезде одного из домов в Новосибирске. Ей зажигательный танец без нижнего белья сняли камеры видеонаблюдения.

Видео обнаружили местные жители и выложили в паблик «АСТ-54». Их разгневало аморальное поведение девушки.

«Там были две девушки, наши местные звезды теперь. Но только одна из них оголилась на камеру и начала танцевать. Потом ещё развернулась, показала пятую точку. Вероятно, они были пьяные или под чем-то ещё. Уже кто-то из местных обратился в полицию», - рассказала Atas.info одна из очевидцев событий Евгения М., которая оставляла комментарии под постом.

Женщина не стала уточнять, в каком именно доме и районе произошел этот инцидент. Она только дополнила, что девушек уже ищут, чтобы «осудить» за такой проступок.

Напомним, ранее молодой парень оголился в компьютерном клубе в Новосибирске. Очевидцы предположили, что он проиграл спор.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Голый#Голые
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