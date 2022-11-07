Маковецкий дал комментарий о произошедшем в самолете

— Всё это … . Я ничего комментировать не буду. Раздули из мухи слона. Почему-то про спектакль вам неинтересно, — ответил актер на вопрос корреспондентов о случившемся.



Предполагаемый инцидент произошел в самолете, на котором трупа театра Вахтангова летела в Новосибирск на постановку спектакля "Война и мир" в театре "Глобус".



По сообщению, опубликованному в Telegram-канале Станислава Садальского, на борту вспыхнул конфликт между Сергеем Маковецким и Людмилой Максаковой.



Однако на выступление артистов это не повлияло - спектакль собрал аншлаг и актеры сыграли прекрасно, сообщает директор по рекламе и связям с общественностью театра "Глобус" Екатерина Владиславовна Пель.