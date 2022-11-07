Маковецкий, взятка кирпичами и главная тайна города - главное 7 ноября

Сергей Маковецкий повздорил с Людмилой Максаковой в самолете на пути в Новосибирск, о чем сообщил его коллега актер Станислав Садальский в своем ТГ-канале.
Глава Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района обвиняется в получении взятки кирпичами в 2019 году.
Ремонт моста начала XX века на улице Сибревкома в Новосибирске не закончат к 7 ноября - в день 96-летия исторической переправы мост все еще был не готов, в чем лично убедился корреспондент Atas.info.
На сайте «Библиотека сибирского краеведения» специалисты рассказали подлинную историю названия Новосибирска.
Местные СМИ предполагают новую роль для Олега Клемешова в городской администрации.
Открытое общение к Генеральной прокуратуре России с просьбой обратить внимание на перекрытие улицы Ленина в Новосибирске направил местный общественный активист.