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Маковецкий, взятка кирпичами и главная тайна города - главное 7 ноября

Сегодня, 14:56
Фото: wikimedia
Ночной Новосибирск
Журналисты Atas.info собрали главные новости этого понедельника в Новосибирске.

Сергей Маковецкий повздорил с Людмилой Максаковой в самолете на пути в Новосибирск, о чем сообщил его коллега актер Станислав Садальский в своем ТГ-канале.

Актер Маковецкий подрался с коллегой Максаковой в самолете до Новосибирска
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Глава Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района обвиняется в получении взятки кирпичами в 2019 году.

Глава сельсовета под Новосибирском принял взятку кирпичами
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Ремонт моста начала XX века на улице Сибревкома в Новосибирске не закончат к 7 ноября - в день 96-летия исторической переправы мост все еще был не готов, в чем лично убедился корреспондент Atas.info.

Мост на Сибревкома в Новосибирске так и не открыли 7 ноября на 96-летие
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На сайте «Библиотека сибирского краеведения» специалисты рассказали подлинную историю названия Новосибирска.

Краеведы раскрыли тайну названия города Новосибирска
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Местные СМИ предполагают новую роль для Олега Клемешова в городской администрации.

Кто станет новым заместителем мэра Новосибирска
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Открытое общение к Генеральной прокуратуре России с просьбой обратить внимание на перекрытие улицы Ленина в Новосибирске направил местный общественный активист. 

Общественник Мезенцев просит Генпрокуратуру отменить перекрытие улицы Ленина
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#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск
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