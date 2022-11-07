«Мы с большим вниманием подошли к ремонту» - мэр Новосибирска Локоть о мосте на Сибревкома, который не сдан 7 ноября 2022
Небольшой мост начали ремонтировать 15 апреля 2022 года, несмотря на то, что контракт с подрядчиком «Сибстрой» был заключен 18 октября-2021. Стоимость всех работ оценили в 50 млн рублей. Занялись переправой сразу после вмешательства прокуратуры в 2020 году.
Сроки ремонта изначально обозначили до 15 октября-2022, однако после эксплуатацию перенесли на конец месяца. В организации-подрядчике заявляли, что во время проведения работ строители обнаружили дефекты, неучтенные в проекте, а именно была нарушена внутренняя гидроизоляция. Тогда приняли решение вскрывать все и ремонтировать с нуля, поэтому из-за внеплановых работ произошло отставание по срокам, но не такое значительное.
Сегодня, 7 ноября в день 96-летия моста, сооружение еще не отремонтировано. Ход ремонта исторического моста контролировал лично мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Мэр давал понять, что исторический мост на ул. Сибревкома откроется после ремонта к своему 96-летию.
«В этом году исполнится 96 лет со дня запуска моста в эксплуатацию. Появление моста решило насущную транспортную проблему, связав Октябрьский район с центром города. Мы с большим вниманием подошли к ремонту этого объекта», - уточнял Анатолий Локоть.
Atas.info отправил запрос в мэрию Новосибирска о сроках сдачи объекта, но оперативно ответ получить не удалось.
Строительство Сибревкомовского моста длилось с мая 1925 по ноябрь 1926 года для преодоления речки Каменки. Конструкция соединяла Центральный и Закаменский районы города. В начале 20 века мост имел дурную славу о бандитах, орудующих на переправе. Однако слухи эти прекратились к 60-м годам. По мосту ходили не только пешеходы, но и общественный транспорт.
В 70-х годах речку решили замыть, а мост оставить только для пешеходов, так как движение было открыто на Октябрьской магистрали. Со временем мост потерял не только свою красоту, но и стал аварийным. Капитальный ремонт помог бы в решении аварийности моста, а также с визуальной точки зрения сделать переправу лучше. На территории моста предполагалось установить стенды с архивными фотографиями с историей создания переправы. Пока лишь на участке развалины и баннер «96-летний мост скоро станет молодым».
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