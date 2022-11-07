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Мост на Сибревкома в Новосибирске так и не открыли 7 ноября на 96-летие

Сегодня, 09:35
Фото: atas.info
Обещанный ремонт до конца октября не завершен даже в ноябре
Мост начала XX века на улице Сибревкома в Новосибирске начали ремонтировать весной 2022 года. Сроки сдачи переносили несколько раз. Но даже к 7 ноября - в день 96-летия исторической переправы - ремонт все еще не завершен, в чем лично убедился корреспондент Atas.info.
«Мы с большим вниманием подошли к ремонту» - мэр Новосибирска Локоть о мосте на Сибревкома, который не сдан 7 ноября 2022
Так выглядит мост сегодня, в день 96-летия
Фото: atas.info

Срыв сроков

Небольшой мост начали ремонтировать 15 апреля 2022 года, несмотря на то, что контракт с подрядчиком «Сибстрой» был заключен 18 октября-2021. Стоимость всех работ оценили в 50 млн рублей. Занялись переправой сразу после вмешательства прокуратуры в 2020 году.

Сроки ремонта изначально обозначили до 15 октября-2022, однако после эксплуатацию перенесли на конец месяца. В организации-подрядчике заявляли, что во время проведения работ строители обнаружили дефекты, неучтенные в проекте, а именно была нарушена внутренняя гидроизоляция. Тогда приняли решение вскрывать все и ремонтировать с нуля, поэтому из-за внеплановых работ произошло отставание по срокам, но не такое значительное.

Паспорт объекта, срок сдачи - до 15 октября
Фото: atas.info

Сегодня, 7 ноября в день 96-летия моста, сооружение еще не отремонтировано. Ход ремонта исторического моста контролировал лично мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Мэр давал понять, что исторический мост на ул. Сибревкома откроется после ремонта к своему 96-летию.

«В этом году исполнится 96 лет со дня запуска моста в эксплуатацию. Появление моста решило насущную транспортную проблему, связав Октябрьский район с центром города. Мы с большим вниманием подошли к ремонту этого объекта», - уточнял Анатолий Локоть.

Atas.info отправил запрос в мэрию Новосибирска о сроках сдачи объекта, но оперативно ответ получить не удалось. 

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Мост с историей

Строительство Сибревкомовского моста длилось с мая 1925 по ноябрь 1926 года для преодоления речки Каменки. Конструкция соединяла Центральный и Закаменский районы города. В начале 20 века мост имел дурную славу о бандитах, орудующих на переправе. Однако слухи эти прекратились к 60-м годам. По мосту ходили не только пешеходы, но и общественный транспорт.

Ремонт моста продолжается
Фото: atas.info

В 70-х годах речку решили замыть, а мост оставить только для пешеходов, так как движение было открыто на Октябрьской магистрали. Со временем мост потерял не только свою красоту, но и стал аварийным. Капитальный ремонт помог бы в решении аварийности моста, а также с визуальной точки зрения сделать переправу лучше. На территории моста предполагалось установить стенды с архивными фотографиями с историей создания переправы. Пока лишь на участке развалины и баннер «96-летний мост скоро станет молодым».

Вот такой фразой сопроводили ремонт моста
Фото: atas.info

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#2022#Капитальный ремонт#Октябрьский мост#Срыв#Мэрия#Общество#Город#Транспорт
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