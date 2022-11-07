В 70-х годах речку решили замыть, а мост оставить только для пешеходов, так как движение было открыто на Октябрьской магистрали. Со временем мост потерял не только свою красоту, но и стал аварийным. Капитальный ремонт помог бы в решении аварийности моста, а также с визуальной точки зрения сделать переправу лучше. На территории моста предполагалось установить стенды с архивными фотографиями с историей создания переправы. Пока лишь на участке развалины и баннер «96-летний мост скоро станет молодым».