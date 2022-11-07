Новосибирский десантник погиб в костромском пожаре?

По данным источника, новосибирец Александр Редников, служивший в костромском парашютно-десантном полку, погиб в результате инцидента в ночь 4-5 ноября.



Telegram-канал также уточняет позывной Александра - “Тринадцатый”. В Костроме он восстанавливался после полученного в ходе СВО тяжелого ранения. Также в посте упоминается участие погибшего в чеченской компании.



Тело Александра Редникова отправят на захоронение к родственникам в Бердск.