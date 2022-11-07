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Posted 7 ноября 2022, 14:39

Published 7 ноября 2022, 14:39

Modified 30 ноября 2022, 16:15

Updated 30 ноября 2022, 16:15

Новосибирский десантник погиб в костромском пожаре?

7 ноября 2022, 14:39
Об этом сообщил Telegram-канал “НОВОСИТИ”, рассказавший подробности об одной из жертв пожара в клубе “Полигон”.

По данным источника, новосибирец Александр Редников, служивший в костромском парашютно-десантном полку, погиб в результате инцидента в ночь 4-5 ноября.

Telegram-канал также уточняет позывной Александра - “Тринадцатый”. В Костроме он восстанавливался после полученного в ходе СВО тяжелого ранения. Также в посте упоминается участие погибшего в чеченской компании.

Тело Александра Редникова отправят на захоронение к родственникам в Бердск.

Ранее случился пожар в новосибирском кафе "Самовар".

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