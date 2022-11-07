Вмешаться в ситуацию с перекрытием автомобильного движения по улице Ленина в Новосибирске просит от Генпрокуратуры секретарь общественного совета при региональном Минтрансе Михаил Мезенцев. Он опубликовал в соцсетях открытое обращение к надзорному органу, где перечисляет многочисленные нарушения федерального и регионального законодательства, которые были допущены мэрией Новосибирска при принятии решения о закрытии движения по одной из центральных улиц города на три месяца, вплоть до 10 февраля.