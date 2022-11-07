Вмешаться в ситуацию с перекрытием автомобильного движения по улице Ленина в Новосибирске просит от Генпрокуратуры секретарь общественного совета при региональном Минтрансе Михаил Мезенцев. Он опубликовал в соцсетях открытое обращение к надзорному органу, где перечисляет многочисленные нарушения федерального и регионального законодательства, которые были допущены мэрией Новосибирска при принятии решения о закрытии движения по одной из центральных улиц города на три месяца, вплоть до 10 февраля.
Мезенцев ссылается на нормы федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации", ведомственные приказы Минтранса РФ и постановление правительства Новосибирской области "О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области".
Эти документы определяют порядок принятия решения о перекрытии участков дорожной сети. В частности, необходимо сформулировать обоснованную причину прекращения движения автомобилей, разработать проект организации дорожного движения и схему объездов перекрытого участка, которая должна быть опубликована не позднее 30 дней до начала введения ограничений.
Ничего этого не было сделано, констатирует Михаил Мезенцев: "Я сторонник того, чтобы не только рядовые граждане соблюдали закон, но и люди, занимающие ответственные должности. То, что сегодня происходит в Новосибирске, говорит нам об обратном. Просто взяли и перекрыли, как у себя в огороде".
Подобное решение, считает Мезенцев, приведет у появлению серьезных автомобильных заторов на соседних улицах и повлияет на все движение автомобилей в центральной цасти Новосибирска.
Обращение в Генпрокуратуру неслучайно, подчеркивает собеседник Atas.info. Надзорные органы региона смотрят сквозь пальцы на нарушения, которые допускает муниципалитет при проведении дорожных работ и организации автомобильного движения. В качестве яркого примера можно вспомнить скандал с реконструкцией Вокзальной магистрали в 2021 году, в ходе которой с улицу были убраны парковки для транспорта. Общественники тогда публично заявляли о нарушении федерального законодательства, однако в итоге дело ограничилось только формальными отписками.
"Я вижу, что наша прокуратура местная, она эти вещи не замечает. Думаю, что власть позволяет себе такие отступления от закона, в том числе, и поэтому. Возможно, мое обращение повлияет и на местную прокуратуру, которая будет внимательнее следить за происходящим", - считает Михаил Мезенцев.
В своем обращении активист просит Генпрокуратуру "принять меры прокурорского реагирования и привлечь к ответственности лиц допустивших грубое нарушение законодательства". А в качестве обеспечительной меры на период проведения проверки Михаил Мезенцев считает необходимым немедленно снять все ограничения на движение транспортных средств по улице Ленина.