atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Первые случаи гриппа зафиксировали в Новосибирске в 2022 году

Сегодня, 06:45
Фото: 1MI
Врачи заподозрили грипп у двух детей в Новосибирской области
Врачи заподозрили грипп у двух детей в Новосибирской области. Это заболевание не регистрировали уже несколько лет, сообщил на оперативном совещании в правительстве глава Роспотребнадзора региона Александр Щербатов.
«Сейчас подозреваем грипп у двух детей, которые не были от него привиты. Точный диагноз врачи поставят по результатам анализов. Уже несколько лет грипп не выявляли в регионе, только ковид», - сказал Щербатов 7 ноября.

Специалист добавил, что в этом году люди начали активнее прививаться от гриппа. Вероятно, на них повлияла коронавирусная инфекция.

Так за минувшую неделю вакцинировались от гриппа свыше 187 тысяч человек, что почти вдвое больше статистики предыдущей недели. На сегодняшний день защищены прививкой 39% сибиряков.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Заболевание#Грипп
Подпишитесь
Актер Маковецкий подрался с коллегой Максаковой в самолете до Новосибирска
Сегодня, 08:39
Общественник Мезенцев просит Генпрокуратуру отменить перекрытие улицы Ленина
Сегодня, 12:44
Кто станет новым заместителем мэра Новосибирска
Сегодня, 12:38
Фитнес-модель из Новосибирска Алиса Михайленко выиграла международный конкурс красоты
Вчера, 17:05
Художник Никас Сафронов поможет ребенку, которого сбил депутат под Новосибирском
Вчера, 16:32
Глава сельсовета под Новосибирском принял взятку кирпичами
Сегодня, 09:09