Первые случаи гриппа зафиксировали в Новосибирске в 2022 году

Врачи заподозрили грипп у двух детей в Новосибирской области. Это заболевание не регистрировали уже несколько лет, сообщил на оперативном совещании в правительстве глава Роспотребнадзора региона Александр Щербатов.

«Сейчас подозреваем грипп у двух детей, которые не были от него привиты. Точный диагноз врачи поставят по результатам анализов. Уже несколько лет грипп не выявляли в регионе, только ковид», - сказал Щербатов 7 ноября. Специалист добавил, что в этом году люди начали активнее прививаться от гриппа. Вероятно, на них повлияла коронавирусная инфекция. Так за минувшую неделю вакцинировались от гриппа свыше 187 тысяч человек, что почти вдвое больше статистики предыдущей недели. На сегодняшний день защищены прививкой 39% сибиряков.