atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Под снегом будут асфальтировать мост над Ипподромской и Гусинобродскую магистраль

Сегодня, 07:19
Фото: atas.info
Сроки завершения работ на историческом путепроводе давно прошли

В Новосибирске не закончили ремонт на ГБШ и на мосту над Ипподромской магистралью

Несмотря на то, что в Новосибирск пришла настоящая зима, крупные подрядчики так и не завершили ремонт дорожного полотна на знаковых дорожных объектах города. Не выполнили обязательства компании Кулиджаняна и Гусейнова

Подрядчики, входящие в топ-5 лидеров по размеру контрактов на дорожный ремонт в Новосибирске, продолжают срывать сроки выполнения работ в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Речь идет о компании "Перлит Строй", принадлежащей бизнесмену Коле Кулиджаняну, она занимается ремонтом Гусинобродского шоссе. И об организации "СТС Плюс" (владелец Октай Мирза Оглы Гусейнов), которая не завершила ремонт путепровода на Октябрьской магистрали.

"Реконструкция Гусинобродского шоссе - 1900 квадратных метров, путепровод на Октябрьской магистрали – 2200 квадратных метров", - доложил о площади участков, где до сих пор не уложен асфальт, глава регионального Минтранса Анатолий Костылевский в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области в понедельник, 7 ноября.

Работы на мосту над Ипподромской магистралью должны были завершить 15 октября

Эту ситуацию члены правительства обсуждали ровно неделю назад, но отставание от сроков полного завершения работ продолжает увеличиваться. В прошлый раз губернатор Новосибирской области Андрей Травников пригрозил нерадивым подрядчикам лишением контрактов на 2023 год, в этот раз глава региона оставил ситуацию без комментариев.

Всего на текущий момент в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" завершены работы на 92 объектах из 120, введено в эксплуатацию 86 отрезков отремонтированных дорог, сообщил Костылевский.

Читайте также:
Денег на ремонт дорог может лишиться Новосибирск из-за срыва программы БКДНовосибирский ТУАД расторгает контракт с подрядчиком по ремонту дорогиОбщественник Мезенцев просит Генпрокуратуру отменить перекрытие улицы Ленина
#Город#Новосибирск#Ремонт#Дорога#Срыв#Сроки#2022
Подпишитесь
Актер Маковецкий подрался с коллегой Максаковой в самолете до Новосибирска
Сегодня, 08:39
Общественник Мезенцев просит Генпрокуратуру отменить перекрытие улицы Ленина
Сегодня, 12:44
Кто станет новым заместителем мэра Новосибирска
Сегодня, 12:38
Фитнес-модель из Новосибирска Алиса Михайленко выиграла международный конкурс красоты
Вчера, 17:05
Художник Никас Сафронов поможет ребенку, которого сбил депутат под Новосибирском
Вчера, 16:32
Глава сельсовета под Новосибирском принял взятку кирпичами
Сегодня, 09:09