Подрядчики, входящие в топ-5 лидеров по размеру контрактов на дорожный ремонт в Новосибирске, продолжают срывать сроки выполнения работ в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Речь идет о компании "Перлит Строй", принадлежащей бизнесмену Коле Кулиджаняну, она занимается ремонтом Гусинобродского шоссе. И об организации "СТС Плюс" (владелец Октай Мирза Оглы Гусейнов), которая не завершила ремонт путепровода на Октябрьской магистрали.