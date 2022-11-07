Подрядчики, входящие в топ-5 лидеров по размеру контрактов на дорожный ремонт в Новосибирске, продолжают срывать сроки выполнения работ в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Речь идет о компании "Перлит Строй", принадлежащей бизнесмену Коле Кулиджаняну, она занимается ремонтом Гусинобродского шоссе. И об организации "СТС Плюс" (владелец Октай Мирза Оглы Гусейнов), которая не завершила ремонт путепровода на Октябрьской магистрали.
"Реконструкция Гусинобродского шоссе - 1900 квадратных метров, путепровод на Октябрьской магистрали – 2200 квадратных метров", - доложил о площади участков, где до сих пор не уложен асфальт, глава регионального Минтранса Анатолий Костылевский в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области в понедельник, 7 ноября.
Эту ситуацию члены правительства обсуждали ровно неделю назад, но отставание от сроков полного завершения работ продолжает увеличиваться. В прошлый раз губернатор Новосибирской области Андрей Травников пригрозил нерадивым подрядчикам лишением контрактов на 2023 год, в этот раз глава региона оставил ситуацию без комментариев.
Всего на текущий момент в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" завершены работы на 92 объектах из 120, введено в эксплуатацию 86 отрезков отремонтированных дорог, сообщил Костылевский.