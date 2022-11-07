Сколько стоит счастливая жизнь жителей Новосибирска – названа сумма

Напомним, ещё годом ранее новосибирцы называли доходом мечты 166 тысяч рублей. Эта сумма из года год варьировалась, но не превышала 170 тысяч.
Примечательно, что Новосибирск попал в топ-5 по высоким запросам населения. Выше только желания москвичей - им нахватает для лучшей жизни 250 000. Скромнее мечты только у жителей Оренбурга (150 000).
При этом мужчины хотят иметь для счастья больше денег, чем женщины – разница их запросов почти в 50 000 рублей. Также в высоких доходах заинтересованы больше люди, старше 45 лет.