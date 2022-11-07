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Сколько стоит счастливая жизнь жителей Новосибирска – названа сумма

Сегодня, 10:11
Фото: 1MI
Жителям Новосибирска для счастья не хватает 195 000 рублей в месяц

Новосибирцы мечтают зарабатывать для счастливой жизни 195 тысяч рублей

Жителям Новосибирска для счастья не хватает 195 000 рублей в месяц. Такую сумму назвали аналитики портала SuperJob.

Напомним, ещё годом ранее новосибирцы называли доходом мечты 166 тысяч рублей. Эта сумма из года год варьировалась, но не превышала 170 тысяч.  

Примечательно, что Новосибирск попал в топ-5 по высоким запросам населения. Выше только желания москвичей - им нахватает для лучшей жизни 250 000. Скромнее мечты только у жителей Оренбурга (150 000).

При этом мужчины хотят иметь для счастья больше денег, чем женщины – разница их запросов почти в 50 000 рублей. Также в высоких доходах заинтересованы больше люди, старше 45 лет.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Деньги#Зарплата#Мечта
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