«Я предлагаю добавить еще один объект на следующий год уже сверх федеральной программы - это создание парка имени Юрия Бугакова возле здания на улице Кирова 3. Это была инициатива депутатов Заксобрания, и мы с вами ее поддержали», - сказал на оперативном совещании в правительстве 7 ноября губернатор Андрей Травников.
На вопрос губернатора, решены ли земельные вопросы с этим участком, мэр Анатолий Локоть подтвердил, что «Земельные вопросы все решены, земля находится в собственности муниципалитета. Выделена парковая зона, проект в стадии разработки».
«Предлагаю приступить совместными усилиями. Областной бюджет, городской бюджет, я знаю, что есть бизнесмены, которые, хотели бы поучаствовать. Добавим этот объект в планы строительства на 2023 год» - завершил обсуждение этого вопроса Андрей Травников.
Решение о создании сквера было принято в 2021 году в рамках закона "Об особо охраняемых природных территориях Новосибирской области". Юрий Федорович Бугаков был бессменным руководителем ЗАО "Племзавод "Ирмень".
Кроме этого, в Новосибирске появятся и другие интересные объекты, например, скульптура в виде человеческого лица украсит центр Новосибирска на ул. Потанинская, у дома №8.