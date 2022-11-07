«Я предлагаю добавить еще один объект на следующий год уже сверх федеральной программы - это создание парка имени Юрия Бугакова возле здания на улице Кирова 3. Это была инициатива депутатов Заксобрания, и мы с вами ее поддержали», - сказал на оперативном совещании в правительстве 7 ноября губернатор Андрей Травников.