atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сквер им. Юрия Бугакова за зданием Заксобрания построят в Новосибирске в 2023 году

Сегодня, 05:39
Фото: zsnso.ru
Сквер за зданием Законодательного собрания Новосибирской области назовут именем Юрия Бугакова
Сквер на 3 гектара, расположенный за зданием Законодательного собрания Новосибирской области на ул. Кирова 3, в Новосибирске назовут именем Юрия Федоровича Бугакова. Губернатор Андрей Травников на совещании 7 ноября призвал ускорить работы по строительству сквера и сдать его уже в 2023 году.

«Я предлагаю добавить еще один объект на следующий год уже сверх федеральной программы - это создание парка имени Юрия Бугакова возле здания на улице Кирова 3. Это была инициатива депутатов Заксобрания, и мы с вами ее поддержали», - сказал на оперативном совещании в правительстве 7 ноября губернатор Андрей Травников.

На вопрос губернатора, решены ли земельные вопросы с этим участком, мэр Анатолий Локоть подтвердил, что «Земельные вопросы все решены, земля находится в собственности муниципалитета. Выделена парковая зона, проект в стадии разработки». 

«Предлагаю приступить совместными усилиями. Областной бюджет, городской бюджет, я знаю, что есть бизнесмены, которые, хотели бы поучаствовать. Добавим этот объект в планы строительства на 2023 год» - завершил обсуждение этого вопроса Андрей Травников.

Решение о создании сквера было принято в 2021 году в рамках закона "Об особо охраняемых природных территориях Новосибирской области". Юрий Федорович Бугаков был бессменным руководителем ЗАО "Племзавод "Ирмень".

Кроме этого, в Новосибирске появятся и другие интересные объекты, например,  скульптура в виде человеческого лица украсит центр Новосибирска на ул. Потанинская, у дома №8.

#Ольга Храмушкина#Город#Общество#Экология#Новосибирск#Парк
Подпишитесь
Актер Маковецкий подрался с коллегой Максаковой в самолете до Новосибирска
Сегодня, 08:39
Общественник Мезенцев просит Генпрокуратуру отменить перекрытие улицы Ленина
Сегодня, 12:44
Кто станет новым заместителем мэра Новосибирска
Сегодня, 12:38
Фитнес-модель из Новосибирска Алиса Михайленко выиграла международный конкурс красоты
Вчера, 17:05
Художник Никас Сафронов поможет ребенку, которого сбил депутат под Новосибирском
Вчера, 16:32
Глава сельсовета под Новосибирском принял взятку кирпичами
Сегодня, 09:09