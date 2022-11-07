С переходом на зимнее расписание аэропорт Толмачево открыл ряд новых рейсов. Так, авиакомпания S7 с 22 сентября летает в Анталью, с 1 ноября в Стамбул. Также авиаперевозчик «Икар» возобновил полеты в Таиланд, с 5 ноября открылись рейсы на Пхукет.
Из Новосибирска в Коломбо (город Шри-Ланки) с 7 ноября вылетел первый самолет, время в пути 8 часов. Стоимость полета составит от 100 тысяч рублей. Их осуществляет компания AZUR air.
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