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В Новосибирске проверят школу, где избили ученика с эпилепсией

Сегодня, 10:57
Фото: 1MI
Следователи проверят школу в Новосибирске после драки учеников
Следователи СУ СКР региона проверят сотрудников одной из школ в Новосибирске на халатность после избиения ученика с эпилепсией. Мальчику после драки не оказали первую помощь.
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Драка

Инцидент произошел утром 7 ноября. 12-летнего мальчика избил одноклассник в первый день учебы после каникул. Об этом рассказала его мама НГС, добавив, что её сын получил различные травмы, также он тяжело болен эпилепсией.

Ребенок пожаловался учителям на боли в груди, а они это проигнорировали. Школьный врач его не осмотрел, скорую на место не вызвал.

Разбираться в деталях произошедшего теперь будут следователи. Они назначат необходимые экспертизы и дадут оценку действиям сотрудников школы на предмет халатности.

#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Драка#Алина Шефер
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