В Новосибирске проверят школу, где избили ученика с эпилепсией

Инцидент произошел утром 7 ноября. 12-летнего мальчика избил одноклассник в первый день учебы после каникул. Об этом рассказала его мама НГС, добавив, что её сын получил различные травмы, также он тяжело болен эпилепсией.
Ребенок пожаловался учителям на боли в груди, а они это проигнорировали. Школьный врач его не осмотрел, скорую на место не вызвал.
Разбираться в деталях произошедшего теперь будут следователи. Они назначат необходимые экспертизы и дадут оценку действиям сотрудников школы на предмет халатности.