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Валерий Лимаренко: На модернизацию медучреждений направлено свыше ста млрд рублей

Сегодня, 07:43
Пресс-службы правительства Сахалинской области
В Сахалинской области строят, обновляют и оснащают больницы, ФАПы и поликлиники.

Областная больница в Южно-Сахалинске расширяется — в отдельно стоящее  здание переезжает гинекологическое отделение. Это позволит улучшить возможности для оказания медицинской помощи и создать более комфортные условия для пациенток.

Отделение будет располагаться в здании, в котором ранее размещалась аптека. После капитального ремонта внутренние помещения будут обустроены и оснащены в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи. В обновлённом гинекологическом отделении на 50 коек будут оказывать, как экстренную, так и плановую медицинскую помощь. 

Руководство медучреждения отмечает, что женщины, находящиеся в гинекологии, будут иметь возможность пользоваться всей инфраструктурой областной больницы. Начиная от КТ, МРТ, ангиографа, целого отделения УЗИ-диагностики, заканчивая любой другой. А также получать  консультации узких специалистов областной клинической больницы.

Открытие гинекологического отделения в новом корпусе планируется в марте следующего года. 

Отметим, губернатор Сахалинской области неоднократно отмечал, что в регионе многое делается, чтобы население получало своевременную и качественную медицинскую помощь, а сами врачи — возможность работать в комфортных условиях. За три года на модернизацию медицинских учреждений выделено свыше ста млрд рублей, приводит данные портал Sakh.online. Так, с 2019 года капитальные ремонты прошли в корпусах 35 медучреждений, построено 7 врачебных амбулаторий и 10 ФАПов. Ремонт и возведение новых корпусов будет продолжаться и дальше. Например, в текущем году на островах запланировано строительство двух ФАПов и четырёх амбулаторий.

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