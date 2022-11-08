7-летняя пассажирка автобуса погибла в аварии под Новосибирском

Ранее ГУ МВД Новосибирской области сообщило, что, по предварительной информации, один из пассажиров погиб.
Во вторник 8 ноября, выполняя рейс из Татарска в село Увальское, вылетел в кювет и перевернулся пассажирский автобус . Водитель был трезв, причиной ДТП был назван гололед.
Помимо девочки в происшествии пострадало 5 человек, уточнили в МВД.
Как написало издание "Сибкрай.ru" со ссылкой на региональный Минздрав, травмы получили 7 человек, шестеро были госпитализированы. Сейчас они находятся в хирургическом отделении в состоянии средней тяжести .
Ранее сообщалось о гибели 18-летнего мужчины в ДТП в Чановском районе Новосибирской области, подробности рассказали в ГУ МВД по региону.