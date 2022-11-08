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7-летняя пассажирка автобуса погибла в аварии под Новосибирском

Сегодня, 13:14
Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области
Перевернувшийся автобус
Прокуратура Новосибирской области 8 ноября заявила о начале проверки по факту ДТП в Татарском районе, в заявлении уточняется, что в результате аварии скончалась девочка семи лет.

Ранее ГУ МВД Новосибирской области сообщило, что, по предварительной информации, один из пассажиров погиб. 

Во вторник 8 ноября, выполняя рейс из Татарска в село Увальское, вылетел в кювет и перевернулся пассажирский автобус . Водитель был трезв, причиной ДТП был назван гололед. 

Помимо девочки в происшествии пострадало 5 человек, уточнили в МВД.

Как написало издание "Сибкрай.ru" со ссылкой на региональный Минздрав, травмы получили 7 человек, шестеро были госпитализированы. Сейчас они находятся в хирургическом отделении в состоянии средней тяжести . 

Ранее сообщалось о гибели 18-летнего мужчины в ДТП в Чановском районе Новосибирской области, подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

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#Общество#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Семилетняя девочка#Авария#Смерть
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