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Банк «Открытие» на месяц отменяет комиссии за переводы для предпринимателей

Сегодня, 10:50
Реклама. Банк "Открытие". Ген. лицензия Банка России № 2209
Участники акции «Полмиллиона в подарок» получат возможность перевести 500 тысяч рублей на счет физического лица без комиссии. Акция проводится с 7 ноября по 31 декабря 2022 года, в ней могут принять участие новые клиенты банка «Открытие» – представители малого и среднего бизнеса.

Для участия в акции нужно завести в «Открытии» рублевый счет, подключив пакет услуг «Быстрый рост» или «Свой бизнес». В течение 30 дней после этого достаточно совершить одну из трех операций: перевод физическому лицу, перевод юридическому лицу или перевод ИП доходов от предпринимательской деятельности на свой счет физлица в банке «Открытие». Затем участникам акции автоматически подключается опция бесплатного перевода на счета физлиц сроком на месяц – так клиент сможет перевести до 500 тысяч рублей.

Подробности об акции можно узнать на сайта банка «Открытие»

 

 

#Новосибирск#Город#Бизнес
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