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Диетолог назвала 5 причин набора лишнего веса зимой у новосибирских женщин

Сегодня, 06:41
Фото: Dmitry Vasilyev / unsplash.com
Холодный климат и лишний вес связаны между собой
Как сбросить лишние килограммы и почему они появляются зимой - рассказала новосибирский диетолог Маргарита Антонова. Среди причин - недостаток витамина Д, стресс, привычка пить чай и дешевые продукты быстрого приготовления.

«Продукты, вызывающие воспаление – вот все, что вы найдете в обычном областном магазине в районном центре», - говорит диетолог-нутрициолог из Новосибирска Маргарита Антонова. Это белая мука, сахар, маргарин, макароны, молоко обычное, не фермерское, консервы, мясные полуфабрикаты. «Воспаление – в основе лишнего веса и многих заболеваний, связанных с гормональной системой!» 

Килограммы на талии от скачков инсулина

Вторая причина связана с первой – сахар, булки, макароны – это все быстрые углеводы. «После такой еды быстро растет сахар в крови и инсулин, и мы получаем инсулиновые качели, которые вызывают набор веса в области живота», - предупреждает Маргарита Антонова.

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Растет уровень стресса - растет вероятность онкологии

Недостаток солнечных лучей начинается в Сибири в сентябре и заканчивается в апреле. Это вызывает устойчивый дефицит витамина Д, и приводит к постоянному стрессу. Организм входит в особый режим тревожности, когда нужно делать запасы – поэтому набор веса усиливается зимой. 

Если не восполнять витамин Д, сбросить такой вес практически невозможно – там завязаны очень глубокие гормональные механизмы, которые удерживают лишние килограммы. Это гормон стресса кортизол, эстрогены у женщин, которые вырабатываются не только яичниками, но и жировой тканью. Это те эстрогены, которые при стечении обстоятельств приводят к онкологии.

Привычка пить чай со сладким разрушает обмен веществ

Зимой хочется чаще пить чай с чем-то сладким в перерывах между едой. В перерывах между едой в норме инсулин должен снижаться, а тут наоборот – выпил чай с конфетой или булкой, и получил резкий скачок инсулина. Что в результате? Кратковременный прилив сил, который сменяется усталостью - изо дня в день это приводит к гормональным нарушениям.

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Дешевые продукты откладываются на бедрах и талии

Макароны и сосиски готовятся 5 минут. На то, чтобы потушить мясо с овощами уйдет больше часа. Сосиски и полуфабрикаты - это не качественный белок, в них много добавок, которые перегружают печень, но новосибирцы живут в ритме большого города, у многих нет привычки тратить время на приготовление полезной еды. В результате нарушается обмен веществ. Все дешевые продукты быстрого приготовления приводят к набору веса. К тому же, можно нарваться на некачественные полуфабрикаты. Например, женщина в Новосибирске купила сосиски, похожие на пластилин.

#Ольга Храмушкина#Новосибирск#Новосибирская область#Продукты#Здоровье
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