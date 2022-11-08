Макароны и сосиски готовятся 5 минут. На то, чтобы потушить мясо с овощами уйдет больше часа. Сосиски и полуфабрикаты - это не качественный белок, в них много добавок, которые перегружают печень, но новосибирцы живут в ритме большого города, у многих нет привычки тратить время на приготовление полезной еды. В результате нарушается обмен веществ. Все дешевые продукты быстрого приготовления приводят к набору веса. К тому же, можно нарваться на некачественные полуфабрикаты. Например, женщина в Новосибирске купила сосиски, похожие на пластилин.