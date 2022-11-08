«Продукты, вызывающие воспаление – вот все, что вы найдете в обычном областном магазине в районном центре», - говорит диетолог-нутрициолог из Новосибирска Маргарита Антонова. Это белая мука, сахар, маргарин, макароны, молоко обычное, не фермерское, консервы, мясные полуфабрикаты. «Воспаление – в основе лишнего веса и многих заболеваний, связанных с гормональной системой!»
Вторая причина связана с первой – сахар, булки, макароны – это все быстрые углеводы. «После такой еды быстро растет сахар в крови и инсулин, и мы получаем инсулиновые качели, которые вызывают набор веса в области живота», - предупреждает Маргарита Антонова.
Недостаток солнечных лучей начинается в Сибири в сентябре и заканчивается в апреле. Это вызывает устойчивый дефицит витамина Д, и приводит к постоянному стрессу. Организм входит в особый режим тревожности, когда нужно делать запасы – поэтому набор веса усиливается зимой.
Если не восполнять витамин Д, сбросить такой вес практически невозможно – там завязаны очень глубокие гормональные механизмы, которые удерживают лишние килограммы. Это гормон стресса кортизол, эстрогены у женщин, которые вырабатываются не только яичниками, но и жировой тканью. Это те эстрогены, которые при стечении обстоятельств приводят к онкологии.
Зимой хочется чаще пить чай с чем-то сладким в перерывах между едой. В перерывах между едой в норме инсулин должен снижаться, а тут наоборот – выпил чай с конфетой или булкой, и получил резкий скачок инсулина. Что в результате? Кратковременный прилив сил, который сменяется усталостью - изо дня в день это приводит к гормональным нарушениям.
Макароны и сосиски готовятся 5 минут. На то, чтобы потушить мясо с овощами уйдет больше часа. Сосиски и полуфабрикаты - это не качественный белок, в них много добавок, которые перегружают печень, но новосибирцы живут в ритме большого города, у многих нет привычки тратить время на приготовление полезной еды. В результате нарушается обмен веществ. Все дешевые продукты быстрого приготовления приводят к набору веса. К тому же, можно нарваться на некачественные полуфабрикаты. Например, женщина в Новосибирске купила сосиски, похожие на пластилин.