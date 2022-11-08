Новосибирские врачи спасли девочку с оторванными шейными связками

Девочка попала в ДТП и осталась без связок на шейном позвонке. За этот сложный медицинский случай взялись врачи из Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна, и об успехи они рассказали в эфире телепередачи «Жить здорово» с Еленой Малышевой.

Сюжет ДТП