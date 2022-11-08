Новосибирские врачи спасли девочку с оторванными шейными связками

Перед медиками стояла задача – зафиксировать голову ребенка для восстановления связок. Это удалось сделать при помощи специального устройства.
«Девочка получила эту серьезную травму в автомобильной аварии. Так, как связки держат голову, их отсутствие несло опасность для ее жизни. Нам требовалось закрепить голову ребенка на уровне перехода затылка и верхнего шейного позвонка», - рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением Алексей Ластевский.
Сложнейшую операцию врачи из Новосибирска провели ещё летом этого года. Они отметили, что в мире зарегистрировано 135 подобных хирургических вмешательств.