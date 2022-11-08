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Новосибирские врачи спасли девочку с оторванными шейными связками

Сегодня, 01:57
Фото: 1MI
Девочка попала в ДТП и осталась без связок на шейном позвонке
Девочка попала в ДТП и осталась без связок на шейном позвонке. За этот сложный медицинский случай взялись врачи из Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна, и об успехи они рассказали в эфире телепередачи «Жить здорово» с Еленой Малышевой.
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ДТП

Перед медиками стояла задача – зафиксировать голову ребенка для восстановления связок. Это удалось сделать при помощи специального устройства.

«Девочка получила эту серьезную травму в автомобильной аварии. Так, как связки держат голову, их отсутствие несло опасность для ее жизни. Нам требовалось закрепить голову ребенка на уровне перехода затылка и верхнего шейного позвонка», - рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением Алексей Ластевский.

Сложнейшую операцию врачи из Новосибирска провели ещё летом этого года. Они отметили, что в мире зарегистрировано 135 подобных хирургических вмешательств.

 

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Операция#Дети
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