Осенний призыв забрал первых 50 жителей Новосибирской области

После прохождения медкомиссии, новобранцы были обеспечены зимними и летними комплектами одеждами, посажены на поезда, которые довезут их до мест несения службы



Всего в осенний призыв Новосибирская область должна набрать около 2 000 человек. 43 областные комиссии обязаны осуществить этот план до зимы.



Напомним, что призывников осеннего призыва обещали не направлять в зону действия специальной военной операции. Новые присоединенные территории, на которых объявлено военное положение, также не могут стать пунктом дислоцирования срочников.