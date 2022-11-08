atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Осенний призыв забрал первых 50 жителей Новосибирской области

8 ноября 18:15
Фото: 1MI
Призывники

В Новосибирской области в рамках осеннего призыва набрали первых 50 срочников

Полсотни новосибирцев отправились на прохождение срочной военной службы в Центральный и Южный военные округа.

После прохождения медкомиссии, новобранцы были обеспечены зимними и летними комплектами одеждами, посажены на поезда, которые довезут их до мест несения службы

Всего в осенний призыв Новосибирская область должна набрать около 2 000 человек. 43 областные комиссии обязаны осуществить этот план до зимы.

Напомним, что призывников осеннего призыва обещали не направлять в зону действия специальной военной операции. Новые присоединенные территории, на которых объявлено военное положение, также не могут стать пунктом дислоцирования срочников.

Читайте также:
Могут ли отправить срочников из Новосибирской области в зону СВО – ответ военкомаВ Новосибирской области стало больше призывников с высшим образованиемСтало известно, куда отправятся служить призывники из Новосибирской области
#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Осенний призыв
Подпишитесь
Москвичи намерены заплатить долги и вывести «Экологию-Новосибирск» из банкротства
Вчера, 18:33
Экран погас на стеле, которую открыли в Новосибирске неделю назад
Сегодня, 09:24
Опасное соседство: тувинцы с ножами в "Гренаде" близко от детских лагерей и жилья
Вчера, 13:40
Взносы на капремонт вырастут в Новосибирске в 2023 году на 24%, а за три года на 80%
Вчера, 14:08
Публичные слушания по созданию мусоропереработки в Верх-Туле опять отменены
Сегодня, 10:42
Банки в Новосибирске отказывают в ипотеке мужчинам, которых могут мобилизовать
Вчера, 17:34