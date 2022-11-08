В Красноярске 8 ноября начался первый этап конкурса спортивных комментаторов

В Красноярске стартовало первое мероприятие проекта “Голос спорта - СИБУР!”. В рамках его реализации Российская ассоциация спортивных комментаторов и компания “СИБУР” проводят в российских регионах образовательные мероприятия для молодых комментаторов и журналистов.

Издание prmira.ru пишет, что первыми приняли участие в конкурсе учащиеся Сибирского федерального университета. Для них провел мастер-класс известный спортивный комментатор Владимир Гомельский, который является членом президиума Российской ассоциации спортивных комментаторов. Большую часть образовательных мероприятий ведущие российские спортивные комментаторы проведут онлайн. Проект “Голос спорта - СИБУР!” стал первым шагом на пути к созданию академии спортивного комментатора, над которым работает ассоциация комментаторов во главе с одним из самых успешных российских медиаменеджеров Алексеем Ефимовым. Владимир Гомельский отметил, что для ассоциации одной из наиболее важных задач является открытие школы-академии спортивного комментатора, а поддержка компании “СИБУР” позволила развивать проект в масштабах России. Стать участниками образовательных мероприятий могут практически все желающие. По итогам прохождения курса и оценки работ, представленных на конкурс, лучших участников пригласят на торжественное вручение профессиональной премии “Голос спорта - СИБУР!” - мероприятие пройдет в столице Российской Федераци. Проведение мастер-класса Владимиром Гомельским прокомментировал генеральный директор красноярского предприятия СИБУРа (АО «КЗСК») Сергей Новиков. По его словам, для начинающих спортивных комментаторов и журналистов это возможность получить ценные рекомендации от уникального профессионала.