Владислав Даванков: В Госдуме отклонили поправки к закону "О рекламе"

Рекламная отрасль оперативно объединилась в Союз операторов наружной рекламы, опасаясь, что сторонникам законопроекта удастся его продавить. Однако еще во время первого чтения спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента будет делать все для того, чтобы российский бизнес не пострадал.