Владислав Даванков: В Госдуме отклонили поправки к закону "О рекламе"

Законопроект уже прошел первое чтение и был сильно раскритикован. Чтобы поставить точку в этом вопросе, законопроект вынесут на второе чтение в ускоренном порядке.
Ранее соответствующие поправки внес депутат от “Единой России” Артем Кирьянов. Инициатива предусматривает введение в России единого рекламного оператора, который бы контролировал размещение цифровой наружной рекламы и электронных объявлений граждан. Предлагалось сделать таким оператором частную организацию. В случае принятия поправок она смогла бы без торгов заключать контракты на установку своих конструкций на 30-летний срок, передают newizv.ru.
Законопроект попал в Госдуму с нарушением процедуры: он не прошел предварительные обсуждения и не получил оценку регулирующего воздействия. Однако поправки все же приняли в первом чтении.
Против создания единого оператора выступили все четыре оппозиционные фракции Госдумы. Принципиальную позицию высказали лидеры партий “Новые люди” Алексей Нечаев, “Справедливая Россия - За правду” Сергей Миронов, ЛДПР Леонид Слуцкий, КПРФ Геннадий Зюганов и их коллеги - главы комитетов.
Проект не поддержали ни в ФАС, ни в Минэкономразвития. Негативные отзывы дали региональные власти, включая руководство Москвы и Санкт-Петербурга. Позицию всех регионов отстаивал и руководитель профильного комитета Совета Федерации Андрей Кутепов.
Рецензенты поправок предупредили, что создание единого оператора - это попытка монополизировать рынок в интересах крупного частного игрока. Они заявили, что такое решение может привести к поглощению остальных участников рынка. Об этом говорится в докладе “Минченко консалтинг”. Эксперты МГУ и региональные власти прогнозировали потери бюджета в случае принятия законопроекта.
Рекламная отрасль оперативно объединилась в Союз операторов наружной рекламы, опасаясь, что сторонникам законопроекта удастся его продавить. Однако еще во время первого чтения спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента будет делать все для того, чтобы российский бизнес не пострадал.
7 ноября Совет Думы по его инициативе рекомендовал отклонить поправки. Таким образом, государство в лице Совета Федерации, Государственной думы и правительства разобралось с поправками к закону “О рекламе”.