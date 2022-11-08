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Posted 8 ноября 2022, 11:51

Published 8 ноября 2022, 11:51

Modified 8 ноября 2022, 12:00

Updated 8 ноября 2022, 12:00

Мужчина угрожает пистолетом

Вооруженный пистолетом мужчина пытался ограбить отделение "Сбербанка" в Новосибирске

8 ноября 2022, 11:51
Фото: 1MI. Мужчина угрожает пистолетом
Преступник вошел в офис отделения банка и, угрожая кассиру предметом, очень похожим на пистолет, потребовал выдать ему деньги. Удалось ли грабителю завладеть деньгами, неизвестно: правоохранители об этом ничего не говорят.

Попытка ограбления или само ограбление произошло в отделении "Сбербанка" на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска. 

Полицейские через мессенджеры известили о случившемся жителей близлежащих домов и попросили помощи у горожан в розыске подозреваемого.   

Нападавшему примерно 25-30 лет, рост около 170 сантиметров, был одет в куртку с серо-синими вставками и черно-белыми надписями и серую шапку. На лице была медицинская маска. 

Тех, кто располагает информацией о личности или местонахождении подозреваемого, просят связаться по телефону с правоохранительными органами: 

(383)232-15-51; +7913-918-93-00; +7913-938-25-96 

Ранее «Atas» сообщал об ограблении супермаркета в Новосибирске.

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#Общество#Криминал#Город#Новосибирск#Сбербанк#Ограбление#Пистолет
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