Вооруженный пистолетом мужчина пытался ограбить отделение "Сбербанка" в Новосибирске

Преступник вошел в офис отделения банка и, угрожая кассиру предметом, очень похожим на пистолет, потребовал выдать ему деньги. Удалось ли грабителю завладеть деньгами, неизвестно: правоохранители об этом ничего не говорят.

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