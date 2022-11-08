Затмение, перевернувшийся автобус и "Вега" - 8 ноября в Новосибирске

Рейсовый автобус, следовавший из Татарска в село Увальское сошел в кювет и перевернулся. Семилетняя девочка погибла на месте аварии.
Вице-спикера Заксобрания Новосибирской Андрей Панферов рассказал когда отряд «Вега» отправится на фронт в беседе с представителями Российского военно-исторического общества.
Минобороны РФ сообщил, что призывники, участвующие в СВО начнут получать выплаты в 195 000 рублей с 8 ноября.
В эфире телепередачи «Жить здорово» с Еленой Малышевой врачи из Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна рассказали о операции девочки, оставшейся без связок на шейном отделе позвоночника.
На строительной площадке в Новосибирске загорелся экскаватор. На место пожара выезжали спасатели МЧС.
Новосибирцы смогут увидеть затмение Луны вечером 8 ноября 2022 года. Об этом рассказали представители «Большого новосибирского планетария».