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Затмение, перевернувшийся автобус и "Вега" - 8 ноября в Новосибирске

Сегодня, 15:10
Фото: Wikimedia
Ночной Новосибирск
Редакция "Aras.info" собрала для Вас главные новости Новосибирска в этот вторник

Рейсовый автобус, следовавший из Татарска в село Увальское сошел в кювет и перевернулся. Семилетняя девочка погибла на месте аварии.

Новосибирский элитный батальон «Вега» отправят на фронт в декабре
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Вице-спикера Заксобрания Новосибирской Андрей Панферов рассказал когда отряд «Вега» отправится на фронт в беседе с представителями Российского военно-исторического общества.

Мобилизованные досрочно получат по 195 тысяч рублей за службу на СВО
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Минобороны РФ сообщил, что призывники, участвующие в СВО начнут получать выплаты в 195 000 рублей с 8 ноября.

Новосибирские врачи спасли девочку с оторванными шейными связками
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В эфире телепередачи «Жить здорово» с Еленой Малышевой врачи из Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна рассказали о операции девочки, оставшейся без связок на шейном отделе позвоночника.

В Новосибирске загорелся экскаватор во время строительства четвертого моста 8 ноября
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На строительной площадке в Новосибирске загорелся экскаватор. На место пожара выезжали спасатели МЧС.

Полное лунное затмение увидят жители Новосибирской области 8 ноября
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Новосибирцы смогут увидеть затмение Луны вечером 8 ноября 2022 года. Об этом рассказали представители «Большого новосибирского планетария».

#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Спецоперация#Частичная мобилизация#Новосибирск#Новосибирская область
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