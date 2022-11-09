atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Даты зимних школьных каникул назвали в Новосибирской области

Сегодня, 10:14
Фото: 1MI
Зимние каникулы у школьников Новосибирской области начнутся в конце декабря
Зимние каникулы у школьников Новосибирской области начнутся в конце декабря. Об этом рассказал министр образования региона Сергей Федорчук 9 ноября.
Сюжет
Школа

Многие дети уйдут отдыхать с 30 декабря 2022 года. С каникул они вернутся на учебу 9 января.

«Даты каникул зимой могут варьироваться в зависимости от учебного плана той или иной школы. Некоторые ученики могут пойди отдыхать 28 или 29 декабря, а кто-то 30 числа месяца», - уточнил Федорчук.

При этом министр подчеркнул, что все должны выйти с зимних каникул 9 января после новогодних праздников. О их продлении из-за вспышек коронавируса или ОРВИ речи пока не шло.

Также Сергей Федорчук отметил, что если эпидемиологическая ситуация не изменится в худшую сторону, то в школах проведут елки. Праздники проведут со всеми санитарными требованиями.

 

#Алина Шефер#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школа#Каникулы
Подпишитесь
71 место из 83: Новосибирск оказался в хвосте рейтинга привлекательности
Вчера, 21:19
В этом году без фаллоса: в Новосибирске задумались отказаться от знаменитого катка
Сегодня, 08:20
Опасное соседство: тувинцы с ножами в "Гренаде" близко от детских лагерей и жилья
Сегодня, 13:40
Взносы на капремонт вырастут в Новосибирске в 2023 году на 24%, а за три года на 80%
Сегодня, 14:08
Новосибирск остался без снега?
Сегодня, 09:15
Новосибирский элитный батальон «Вега» отправят на фронт в декабре
Вчера, 09:57