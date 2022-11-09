Даты зимних школьных каникул назвали в Новосибирской области

Многие дети уйдут отдыхать с 30 декабря 2022 года. С каникул они вернутся на учебу 9 января.
«Даты каникул зимой могут варьироваться в зависимости от учебного плана той или иной школы. Некоторые ученики могут пойди отдыхать 28 или 29 декабря, а кто-то 30 числа месяца», - уточнил Федорчук.
При этом министр подчеркнул, что все должны выйти с зимних каникул 9 января после новогодних праздников. О их продлении из-за вспышек коронавируса или ОРВИ речи пока не шло.
Также Сергей Федорчук отметил, что если эпидемиологическая ситуация не изменится в худшую сторону, то в школах проведут елки. Праздники проведут со всеми санитарными требованиями.