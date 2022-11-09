В посте группы мать ребенка рассказала, что у воспитанников детского сада ежемесячно появляются вши в голове, постельное белье не стирается, а заведующая никак не реагирует на жалобы от родителей.
«Это ужас что творится, постель вообще не стирается, вши у детей в месяц по два раза, уже куда только не писала, все бесполезно, нет управы на нашу заведующую», — рассказала сибирячка.
Жители Новосибирска посоветовали в комментариях родителям объединиться и написать коллективную жалобу, адресованную прокурате.
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