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Дети со вшами: что творится в новосибирских детсадах

Сегодня, 07:31
Фото: 1MI
Заведующая не предпринимает никаких мер

В Новосибирске у детей появились вши из-за антисанитарии в детсаду

Родительница из Новосибирска возмутилась антисанитарией в одном из детских садов, сообщение она опубликовала в ВК-группе «ЧП Новосибирск».

В посте группы мать ребенка рассказала, что у воспитанников детского сада ежемесячно появляются вши в голове, постельное белье не стирается, а заведующая никак не реагирует на жалобы от родителей.  

«Это ужас что творится, постель вообще не стирается, вши у детей в месяц по два раза, уже куда только не писала, все бесполезно, нет управы на нашу заведующую», — рассказала сибирячка.

Жители Новосибирска посоветовали в комментариях родителям объединиться и написать коллективную жалобу, адресованную прокурате.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети
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