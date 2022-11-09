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Еще один коррупционер: в Новосибирске замглавы Кировского района попался на взятке

Сегодня, 01:38
Фото: 1MI
Зама якобы арестовали

В коррупции подозревают замглавы Кировского района Новосибирска

В Новосибирске в получении взятки подозревают заместителя главы администрации одного из районов города, о чем заявляет ТГ-канал «Горводоканал».

По данным из Телеграм-канала, в коррупции обвинили замглавы Кировского района. За чиновником якобы следили несколько месяцев. Он занимает должность по экономике и доходам.

Зама подозревают в получении взятки. Однако сумма взятки не раскрывается, но источник называет ее «не крупной». Против чиновника возбуждено уголовное дело. Также сообщается о его задержании. Эта информация не подтверждена официально.

Atas.info посмотрел на сайте Кировского района, сколько замов есть у главы. По данным с сайта, всего замов 4. Среди них есть фамилии: Кузнецов, Тимошенко, Шишкин, Близень. Именно Шишкин А. С. является заместителем главы администрации по экономике и доходам.

Читайте также о том, как главу Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района обвиняют в получении взятки кирпичами. Свою вину он не признал. 

#Эмилия Губарева#Общество#Криминал#Новосибирск
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