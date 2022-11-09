В коррупции подозревают замглавы Кировского района Новосибирска

Atas.info посмотрел на сайте Кировского района, сколько замов есть у главы. По данным с сайта, всего замов 4. Среди них есть фамилии: Кузнецов, Тимошенко, Шишкин, Близень. Именно Шишкин А. С. является заместителем главы администрации по экономике и доходам.