В коррупции подозревают замглавы Кировского района Новосибирска

По данным из Телеграм-канала, в коррупции обвинили замглавы Кировского района. За чиновником якобы следили несколько месяцев. Он занимает должность по экономике и доходам.
Зама подозревают в получении взятки. Однако сумма взятки не раскрывается, но источник называет ее «не крупной». Против чиновника возбуждено уголовное дело. Также сообщается о его задержании. Эта информация не подтверждена официально.
Atas.info посмотрел на сайте Кировского района, сколько замов есть у главы. По данным с сайта, всего замов 4. Среди них есть фамилии: Кузнецов, Тимошенко, Шишкин, Близень. Именно Шишкин А. С. является заместителем главы администрации по экономике и доходам.
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