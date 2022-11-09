Глава банка «Открытие» ждет снижения инфляции в России до уровня 4-4,5% в 2023 году

"В следующем году мы ждем инфляцию, немногим превышающую таргет ЦБ - 4-4,5%", - отметил глава банка. По его мнению, такой уровень инфляции будет следствием переноса индексации тарифов ЖКХ с 2023 на 2022 год. Также на нее окажут влияние ограничения на поставки российского продовольствия и нефтепродуктов на внешние рынки. "Кроме того, население сохранит сберегательную модель поведения - сберегать не только в виде остатков на счетах, но и какую-то долю держать в наличных", - добавил глава "Открытия".