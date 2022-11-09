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Глава банка «Открытие» ждет снижения инфляции в России до уровня 4-4,5% в 2023 году

9 ноября 04:39
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Инфляция в текущем году в России составит 12,5-12,7%, а уже в следующем приблизится к таргету Центробанка и будет на уровне 4-4,5%, поделился в интервью РИА Новости прогнозом банка "Открытие" президент-председатель правления Михаил Задорнов.

"Инфляция с каждым месяцем замедляется. Она была бы 12%, если бы не дополнительная индексация тарифов ЖКХ с 1 декабря. Поэтому ждем инфляцию в текущем году на уровне 12,5-12,7%", - сообщил Задорнов.

"В следующем году мы ждем инфляцию, немногим превышающую таргет ЦБ - 4-4,5%", - отметил глава банка. По его мнению, такой уровень инфляции будет следствием переноса индексации тарифов ЖКХ с 2023 на 2022 год. Также на нее окажут влияние ограничения на поставки российского продовольствия и нефтепродуктов на внешние рынки. "Кроме того, население сохранит сберегательную модель поведения - сберегать не только в виде остатков на счетах, но и какую-то долю держать в наличных", - добавил глава "Открытия".

По прогнозам Михаила Задорнова, Банк России сохранит ключевую ставку в 2022 году на уровне 7,5%, а в 2023 году поэтапно снизит ее до 6,5% уже к середине года благодаря заметному снижению инфляции.

Глава банка "Открытие" ожидает, что в текущем году падение ВВП России составит примерно 3,3%, в следующем году также будет спад из-за санкций - на уровне 1,8%. Он отметил, что не стоит рассчитывать на заметное оживление экономики ранее второй половины 2023 года, а первое полугодие "будет проходить под знаком снижения объемов производства и ВВП".

«Курс рубля на конец года спрогнозировать достаточно сложно, но он скорее всего составит 65-66 рублей за доллар. Исходим именно из такого курса при планировании следующего года», - отметил в интервью РИА Новости глава банка "Открытие" Михаил Задорнов.

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#Бизнес#Новосибирская область
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