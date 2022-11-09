Госдума не приняла законопроект о едином операторе цифровой рекламы

Проект поправок в закон «О рекламе» внесли в электронную систему нижней палаты парламента восьмого июля (в конце весенней сессии) Уже 15 июля его без предварительного обсуждения и оценки регулирующего воздействия приняли в первом чтении. Документ предлагал предоставить выбранному по произвольным критериям единому оператору цифровых рекламных конструкций и объявлений существенные преференции по отношению к действующим участникам рынка. Единому оператору хотели дать полномочия разрабатывать программное обеспечение. Использование последнего должно было стать обязательным для каждого оператора наружной рекламы. Единый оператор мог бы заключать договоры на установку и использование рекламных конструкций на земле и транспорте, которые находятся в государственной и муниципальной собственности. Кроме того, единому оператору хотели передать рекламные объекты на период 30 и более лет без проведения торгов и получения разрешений на установку и использование. Единого оператора предлагали освободить от соблюдения требований отраслевых технических стандартов, например требований правил дорожной безопасности. Он мог бы не соблюдать действующее законодательство об охране культурного наследия. Об этом пишет bel.ru.