Госдума не приняла законопроект о едином операторе цифровой рекламы

Свои негативные отзывы выслали представители муниципалитетов и субъектов Российской Федерации, большинство заинтересованных министерств и других ведомств.
Проект поправок в закон «О рекламе» внесли в электронную систему нижней палаты парламента восьмого июля (в конце весенней сессии) Уже 15 июля его без предварительного обсуждения и оценки регулирующего воздействия приняли в первом чтении. Документ предлагал предоставить выбранному по произвольным критериям единому оператору цифровых рекламных конструкций и объявлений существенные преференции по отношению к действующим участникам рынка. Единому оператору хотели дать полномочия разрабатывать программное обеспечение. Использование последнего должно было стать обязательным для каждого оператора наружной рекламы. Единый оператор мог бы заключать договоры на установку и использование рекламных конструкций на земле и транспорте, которые находятся в государственной и муниципальной собственности. Кроме того, единому оператору хотели передать рекламные объекты на период 30 и более лет без проведения торгов и получения разрешений на установку и использование. Единого оператора предлагали освободить от соблюдения требований отраслевых технических стандартов, например требований правил дорожной безопасности. Он мог бы не соблюдать действующее законодательство об охране культурного наследия. Об этом пишет bel.ru.
Вместе с тем единственным обоснованием создания единого оператора стало обеспечение национальной безопасности. Можно сказать, что проект закона создавал условия для создания в отрасли искусственной монополии за счет интересов других участников рынка. Действующие игроки оказались бы в прямой зависимости от единого оператора. Их бы выдавили с рынка всего за несколько месяцев, ведь фирмы попадали в неравные конкурентные условия с монополистом.
В конце концов, лоббисты закона проиграли. Против выступили такие бизнес-ассоциации, как РСПП, «Опора», «Деловая Россия» и Союз операторов наружной рекламы. Хорошую оценку регулирующего воздействия дали эксперты МГУ и РАНХиГС. Наибольший шум подняло заключение «Минченко консалтинг». В докладе описывались подробности лоббистской борьбы за поправки. Специалисты предупредили об отрицательных вторичных эффектах проекта закона, особенно его воздействии на инвестиции. Против с самого начала выступили и главы оппозиционных партий. Здесь имеются в виду Алексей Нечаев, Сергей Миронов, Леонид Слуцкий, Геннадий Зюганов, вице-спикер Владислав Даванков, лидеры и зампреды комитетов Валерий Гартунг, Дмитрий Гусев, Станислав Наумов, Сардана Авксентьева, Николай Арефьев, Мария Дробот, Вячеслав Макаров, Антон Ткачев, Владимир Плякин, Денис Парфенов, Николай Будуев, Михаил Романов и Сергей Боярский.
Руководитель профильного комитета Совфеда Андрей Кутепов выступил на стороне регионов, которые направили свыше 60 отрицательных отзывов на документ. Среди них оказались Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В результате спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рекомендовал проект закона отклонить. Политик пообещал учитывать интересы всех сторон еще летом, в начале рассмотрения документа. «Единая Россия» выстроила с другими фракциями конструктивный диалог.
По словам главы «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, у Государственной думы есть субъектность. Фракция парламентского большинства прислушивается к разумным доводам других партий и участников рынка.