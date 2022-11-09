Первого ноября губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о начале осеннего призыва. Военкоматы уже завершили работы по частичной мобилизации (по указу президента и Верховного главнокомандующего она стартовала 21 сентября) и приступили к приему новобранцев, которые являются по повестке для прохождения медицинской комиссии.
Всего в регионе в армию планируется призвать около двух тысяч человек. Напоминаем: речь идет о молодых людях 18 — 27 лет, не состоящих в запасе. Отправление их к месту прохождения военной службы произойдет в период с 9 ноября по 15 декабря. При этом руководство региона заявляет, что призывников-срочников не отправят в зону проведения СВО, а также в те регионы, где объявлено военное положение. Ранее об этом уже объявляли министр обороны Сергей Шойгу и представители Генштаба РФ.
В целом по России будет набрано 120 тысяч призывников, что на 7,5 тысячи меньше, чем в прошлом году.
Военный комиссар Новосибирской области, полковник Евгений Кудрявцев объявил, что все военкоматы региона готовы к работе, как и пункты сбора, где уже все организовано для прибывающих призывников. В частности, работает столовая, где будет предоставлено трехразовое питание.
В списке тех граждан, которые не подлежат призыву или вправе получить отсрочку, числятся разные категории (ФЗ-53).
По семейным обстоятельствам освобождаются от призыва отцы двоих и более детей (наличие второго ребенка может быть засчитано на сроке беременности женщины не менее 22 недель), отцы-одиночки, отцы ребенка с инвалидностью.
Если мужчина, получивший предписание явиться в военкомат в рамках осеннего призыва, вынужден присматривать за родственниками, нуждающимися в постоянном уходе, то он тоже вправе получить отсрочку. Это могут быть не только пожилые родители, но и супруга, брат или сестра, бабушка или дедушка и пр.).
То же правило действует в отношении опекунов несовершеннолетних детей. То есть мужчина, к примеру, опекает братьев, сестер, племянников, оставшихся без отца и матери, то есть родственников, которые обязаны по закону содержать несовершеннолетних.
По состоянию здоровья могут быть освобождены от военной службы граждане с тяжелыми хроническими заболеваниями: рак, сахарный диабет, гепатит, ВИЧ, туберкулез и многие другие. Специальная медкомиссия внимательно исследует каждый случай и выносит решение.
Также в числе тех, кому не принесут повестку, признаны студенты вузов, колледжей, техникумов, обладатели ученой степени, сотрудники ведомственных госучреждений, входящих в систему МВД, таможни, противопожарной безопасности, УФСИН, судебных инстанций и пр.
Отдельная категория граждан, которые не подлежат призыву, — это лица, проходящие фигурантами по уголовному делу, отбывающие наказание в местах лишения свободы, имеющие непогашенную судимость.
Если же у молодого человека призывного возраста отец или родной брат погибли при исполнении воинского долга, это дает ему право не проходить службу. Однако срочник сам решает, воспользоваться ли ему этим правом или идти в армию.
Многие ошибочно думают, что неявка в военкомат без уважительных причин — это правонарушение, которое не влечет за собой серьезных последствий. Однако призывник, состоящий на военном учете, несет ответственность за уклонение от службы — сначала административную, а затем и уголовную.
Неявка гражданина в военкомат — повод для начала проверки и даже для объявления в розыск. Длительное уклонение от службы карается по ст. 328 УК РФ. Минимальный вид наказания тут — штраф в размере 200 тысяч рублей. Далее следуют исправительные работы, задержание до 2 месяцев и тюремный срок до 2 лет.
Неявка в пункт сбора после зачисления в ряды ВС РФ грозит еще большими санкциями. Вступает в силу статья 337 УК РФ. Если призывник не явился в срок от 2 до 10 суток, то получит арест на такой же срок. Если же неявка затянется, то срочник может сесть на три или пять лет, в зависимости от того, сколько будет уклоняться от военной службы.