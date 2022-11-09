Всего в регионе в армию планируется призвать около двух тысяч человек. Напоминаем: речь идет о молодых людях 18 — 27 лет, не состоящих в запасе. Отправление их к месту прохождения военной службы произойдет в период с 9 ноября по 15 декабря. При этом руководство региона заявляет, что призывников-срочников не отправят в зону проведения СВО, а также в те регионы, где объявлено военное положение. Ранее об этом уже объявляли министр обороны Сергей Шойгу и представители Генштаба РФ.