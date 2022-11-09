atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Куда потратят деньги из казны Новосибирской области в 2023 году – проект бюджета

Сегодня, 11:17
Фото: atas.info
В Заксобрании обсудили проект бюджета Новосибирской области на 2023 год

Проект бюджета на 2023 год обсудили в Заксобрании Новосибирской области

В Заксобрании 9 ноября обсудили проект бюджета Новосибирской области на 2023 год. Чиновники и общественники назвали приоритетные программы, которые нужно профинансировать.

Ситуацию на рынке проанализировал министр экономического развития региона Лев Решетников. Он ожидает в следующем году рост промышленного производства (на 102,3%) и сельхоз продукции (на 101,9%), а также повышение зарплат. Он предложил поддержать частных инвесторов.

«Заработные платы в этом году росли у работников бюджетной сферы, нужно поддержать и частный сектор. Это необходимо для роста нашей экономики», - сказал Решетников.

Министр финансов и налоговой политики области Виталий Голубенко отметил, что в 2023-м могут поступить из государства страны 39 млрд 188 млн рублей – эта сумма почти в половину меньше то, что приходила год назад. Доходы казны региона составят около 244 млрд. Рублей, а расходы 277 млрд. И эти деньги необходимо распределить на 33 госпрограммы.

Главный финансист Новосибирской области особо подчеркнул, что необходимо обеспечить финансирование социальных сфер. Это касается зарплат, цен и много другого.

В ходе обсуждения прозвучали вопросы от депутатов Горсовета и общественников по поводу благоустройства дворов, ремонта дорог в частном секторе. На некоторые такие проекты смогут выделить только свободные ресурсы.

 

#Алина Шефер#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Бюджет#Заксобрание
Подпишитесь
Москвичи намерены заплатить долги и вывести «Экологию-Новосибирск» из банкротства
Сегодня, 18:33
В этом году без фаллоса: в Новосибирске задумались отказаться от знаменитого катка
Сегодня, 08:20
Опасное соседство: тувинцы с ножами в "Гренаде" близко от детских лагерей и жилья
Сегодня, 13:40
Взносы на капремонт вырастут в Новосибирске в 2023 году на 24%, а за три года на 80%
Сегодня, 14:08
Агропродовольственный форум в Новосибирске – лучшие фото с выставки
Сегодня, 16:58
Банки в Новосибирске отказывают в ипотеке мужчинам, которых могут мобилизовать
Сегодня, 17:34