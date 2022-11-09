Куда потратят деньги из казны Новосибирской области в 2023 году – проект бюджета

Ситуацию на рынке проанализировал министр экономического развития региона Лев Решетников. Он ожидает в следующем году рост промышленного производства (на 102,3%) и сельхоз продукции (на 101,9%), а также повышение зарплат. Он предложил поддержать частных инвесторов.
«Заработные платы в этом году росли у работников бюджетной сферы, нужно поддержать и частный сектор. Это необходимо для роста нашей экономики», - сказал Решетников.
Министр финансов и налоговой политики области Виталий Голубенко отметил, что в 2023-м могут поступить из государства страны 39 млрд 188 млн рублей – эта сумма почти в половину меньше то, что приходила год назад. Доходы казны региона составят около 244 млрд. Рублей, а расходы 277 млрд. И эти деньги необходимо распределить на 33 госпрограммы.
Главный финансист Новосибирской области особо подчеркнул, что необходимо обеспечить финансирование социальных сфер. Это касается зарплат, цен и много другого.
В ходе обсуждения прозвучали вопросы от депутатов Горсовета и общественников по поводу благоустройства дворов, ремонта дорог в частном секторе. На некоторые такие проекты смогут выделить только свободные ресурсы.