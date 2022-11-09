Куда потратят деньги из казны Новосибирской области в 2023 году – проект бюджета

Министр финансов и налоговой политики области Виталий Голубенко отметил, что в 2023-м могут поступить из государства страны 39 млрд 188 млн рублей – эта сумма почти в половину меньше то, что приходила год назад. Доходы казны региона составят около 244 млрд. Рублей, а расходы 277 млрд. И эти деньги необходимо распределить на 33 госпрограммы.