Модульбанк запустил консультации по оформлению в реестр IT-компаний

Никита Константинов, управляющий директор Модульбанка, рассказал, что при обращении клиента банк сообщает ему о критериях, которым компания должна соответствовать. В данном вопросе играют важную роль разные нюансы: когда компанию зарегистрировали, имеется ли у нее собственное программное обеспечение. Клиенты получают информацию о том, что необходимо для прохождения аккредитации и каких условий придется придерживаться для сохранения статуса при проверке в будущем. Услуга весьма востребована, потому что аккредитация дает возможность получить существенные налоговые льготы, а также возможность для сотрудников и директора рассчитывать на отсрочку от мобилизации.