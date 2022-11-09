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Модульбанк запустил консультации по оформлению в реестр IT-компаний

Сегодня, 06:29
Фото: pxhere.com
Модульбанк начал консультировать предпринимателей, которые хотят попасть в реестр IT-компаний и получить от государства льготы и преимущества. Пользователям Модульбухгалтерии от Модульбанка первая консультация предоставляется бесплатно.

Государственная программа поддержки IT-отрасли включает льготы для бизнеса и его сотрудников, пишет newsnn.ru. Среди них — льготные ставки налога на прибыль (0%) и страховых взносов (7,6%), льготные кредиты со ставкой до 3% годовых, мораторий на проведение плановых и выездных налоговых проверок, льготная ипотека для сотрудников компании, упрощенный порядок трудоустройства иностранных граждан и отсрочки от призыва на военную службу для сотрудников.

Право на статус IT-компании имеет только юридическое лицо. Для включения в реестр необходимо соответствовать строгому набору критериев, а полученный статус придется регулярно подтверждать. Модульбанк помогает быстро оформить статус IT-компании и в будущем готов сопровождать процедуру переаккредитации. Для заинтересованных лиц доступны одна бесплатная консультация или полное сопровождение.

Никита Константинов, управляющий директор Модульбанка, рассказал, что при обращении клиента банк сообщает ему о критериях, которым компания должна соответствовать. В данном вопросе играют важную роль разные нюансы: когда компанию зарегистрировали, имеется ли у нее собственное программное обеспечение. Клиенты получают информацию о том, что необходимо для прохождения аккредитации и каких условий придется придерживаться для сохранения статуса при проверке в будущем. Услуга весьма востребована, потому что аккредитация дает возможность получить существенные налоговые льготы, а также возможность для сотрудников и директора рассчитывать на отсрочку от мобилизации.

 

 

#Светлана Павлова
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