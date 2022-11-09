Модульбанк запустил консультации по оформлению в реестр IT-компаний

Государственная программа поддержки IT-отрасли включает льготы для бизнеса и его сотрудников, пишет newsnn.ru. Среди них — льготные ставки налога на прибыль (0%) и страховых взносов (7,6%), льготные кредиты со ставкой до 3% годовых, мораторий на проведение плановых и выездных налоговых проверок, льготная ипотека для сотрудников компании, упрощенный порядок трудоустройства иностранных граждан и отсрочки от призыва на военную службу для сотрудников.
Право на статус IT-компании имеет только юридическое лицо. Для включения в реестр необходимо соответствовать строгому набору критериев, а полученный статус придется регулярно подтверждать. Модульбанк помогает быстро оформить статус IT-компании и в будущем готов сопровождать процедуру переаккредитации. Для заинтересованных лиц доступны одна бесплатная консультация или полное сопровождение.
Никита Константинов, управляющий директор Модульбанка, рассказал, что при обращении клиента банк сообщает ему о критериях, которым компания должна соответствовать. В данном вопросе играют важную роль разные нюансы: когда компанию зарегистрировали, имеется ли у нее собственное программное обеспечение. Клиенты получают информацию о том, что необходимо для прохождения аккредитации и каких условий придется придерживаться для сохранения статуса при проверке в будущем. Услуга весьма востребована, потому что аккредитация дает возможность получить существенные налоговые льготы, а также возможность для сотрудников и директора рассчитывать на отсрочку от мобилизации.