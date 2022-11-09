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Posted 9 ноября 2022, 11:33

Published 9 ноября 2022, 11:33

Modified 7 декабря 2022, 04:05

Updated 7 декабря 2022, 04:05

Москвичи намерены заплатить долги и вывести «Экологию-Новосибирск» из банкротства

9 ноября 2022, 11:33
Сюжет
Банкротство "Экологии-Новосибирск"
Московская компания «Эволюция-Управление Активами» намерена удовлетворить требования кредиторов ООО «Экология-Новосибирск» - заплатить долги на сумму более 750 млн. рублей. Это выведет регоператора по работе с ТКО из процедуры банкротства. Заседание суда в Новосибирске назначено на 10 ноября.

27.10.2022 в Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление от ООО «Эволюция - Управление Активами» о намерении удовлетворить в полном объеме требования кредиторов должника ООО «Экология-Новосибирск». Заявление принято к рассмотрению и очередное заседание суда по делу о банкротстве новосибирского регоператора по работе с ТКО «Экология-Новосибирск» назначено 10 ноября 2022. Внешнему управляющему (Ирина Курочка. Прим.ред.) и кредиторам предписано представить документально обоснованный отзыв на заявление, сказано в определении суда. (Что произошло в суде 10 ноября - читайте в материале Атас.инфо.)

Банкротство «Экологии-Новосибирск» может завершиться

В случае удовлетворения заявления ООО «Эволюция - Управление Активами» (и погашения долгов), будет прекращено судебное дело о банкротстве ООО «Экология-Новосибирск» с целью продолжения хозяйственной деятельности и обеспечения бесперебойной работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сказано в другом определении суда. То есть, компания может выйти из процедуры банкротства.

Что же за московские бизнесмены намереваются спасти от банкротства новосибирского мусорного регоператора, прославившегося огромными долгами и десятками судебных исков? Заплатив за это 780 млн. рублей?

Что за компания «Эволюция - Управление Активами» 

ООО «Эволюция - Управление Активами» занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, также компания может заниматься вложениями в ценные бумаги, капиталовложениями в уставные капиталы, венчурное инвестирование, деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле  и проч. Компания зарегистрирована 13 лет назад и располагается в Москве по адресу ул.Нежинская, 13, к.2. Имеет уставной капитал 300 тысяч рублей и чистый убыток 4 тысячи рублей за прошлый год по данным СПАРК-Интерфакс.

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Руководитель – Александр Кошкин, по данным СПАРК-Интерфакс, является также гендиректором ряда компаний в Тверской области: ООО «Агропродсоюз», ООО «Птидом», также специализирующихся на вложениях в ценные бумаги.

Долги «Экология-Новосибирск» 

Дело осложняется тем, что суд признал долги «Экологии» на 780 млн. рублей. «Реестр кредиторов содержит на сегодня требования на 780 млн. рублей. И точка!» - ранее заявляла в интервью Атас.инфо бывший гендиректор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова. Но кредиторы в рамках более 60 исков требуют с компании порядка 2.4 млрд. рублей.

ООО «Экология-Новосибирск» входит в федеральную группу ВИС, которая работает на территории Новосибирской области в рамках нескольких крупных концессионных соглашений. Сроки реализации части соглашений затягиваются, а концессия с ООО «Экология-Новосибирск» на строительство двух мусоросортировочных комплексов была расторгнута в мае 2022 года.

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